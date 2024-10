Los espectadores de La Voz se han encontrado con una actitud muy especial de Malú nada más comezar la última noche de Audiciones a ciegas. Durante todo el programa ha permanecido tranquila y sin luchar por ninguno de los talents que han ido apareciendo por el plató. Además, al contrario que sus compañeros, la cantante siempre ha estado con su silla girada hacia el escenario, por lo que ha podido ver a los cantantes desde el primer momento e incluso darles ánimos y compartir momentos, algo que no es nada habitual. La filosofía del programa de Antena 3 es que los coaches solo se fijen en su voz y no puedan ver a nadie, pero esto tiene una explicación sencilla.

La cantante no se ha declarado en huelga, lo que ocurre es que ya ha completado todos los puestos disponibles en su equipo, dejándose una noche completa para descansar y ver lo que ocurre sin ningún tipo de preocupación. Se trata de algo completamente inédito en el programa, ya que es habitual que los coaches apuren hasta el último día para no perderse ninguna voz y dejar escapar al que podría ser el ganador o ganadora del programa. Por ejemplo, Antonio Orozco y Pablo López han comenzado la noche con todavía muchos huecos por cubrir, ya que en han sido muy exigentes y no se han girado tan fácilmente. Pero la sobrina de Paco de Lucía ha tenido otras ventajas, ya que su poder de convicción ha sido mucho mayor que el de sus compañeros, ya que siempre que estaba ella en la pelea por un concursante ha terminado ganando la mayoría de las veces.

Así es el equipo de Malú en La Voz

La artista tiene una gran variedad de estilos y voces, mezclando artistas que cantan o en otros idiomas como son Carol Magna, Lucas Silveira, Anastasia o Marga. No podían faltar cantantes en castellano, siendo muy especiales las voces de Salvador, Úrsula y Diego, que pondrán el toque flamenco con sus actuaciones a partir de la próxima fase.

La experiencia de Úrsula, una artista que hasta ahora ha cantado en eventos y celebraciones para ganarse la vida de forma profesional, será uno de los puntos fuertes, ya que su seguridad en el escenario dará mucho que hablar. La andaluza es una de las más veteranas de la edición y llega dispuesta a poner todo de su parte para conseguir dar un nuevo paso en su carrera.

Zuleira, Marta y Rorro han sido las últimas en entrar en su equipo completando una plantilla con la que aspira a la victoria. Malú es una de las coaches con más experiencia en La Voz junto a nombres como los de Antonio Orozco, Pablo López, David Bisbal y Rosario, que ya participaron en las diferentes versiones del programa de cantantes cuando se estrenó en España en Telecinco.

Tendrá que hacer valer todo lo que sabe para ganar a sus rivales, pero en especial a Orozco, que es el que más victorias acumula tanto en las versiones de adultos como de niños, además de ediciones especiales que se han ido celebrando a lo largo de los años entre Telecinco y Antena 3.