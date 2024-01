Malena Gracia hace pública una inesperada propuesta a Arévalo y desvela por qué jamás lo contó

La familia del fallecido Paco Arévalo sigue viendo como Malena Gracia está aprovechando la trágica noticia para volver a la televisión, algo que no ha gustado a sus hijos y a su nieta. La artista ha reaparecido en Fiesta para hablar de su vida y qué relación tenía con él.

En el programa de Emma García ha contado que después de esta polémica y de que no pudiera despedirse en el tanatorio tiene «la conciencia muy tranquila». Pese a la mala relación, Malena sostiene que tuvieron una relación de cariño y respeto durante 30 años, que comenzó por trabajo y en una corta parte se fueron pareja.

Lo más sorprendente ha llegado cuando ha anunciado que llegó a ofrecerse para quedarse al cargo de Nuria, la hija que padece síndrome de Down que era ojito derecho del humorista. Como es lógico, antes de su muerte le preocupaba el futuro que pudiera tener cuando él faltase.

Ante esa incertidumbre, Gracia quiso ayudar. «A Paco le preocupaba mucho dónde iba a quedar Nuri, su hija. Yo un día le dije: ‘Mira Paco, yo me hago cargo de ella yo no tengo hijos pues no me importa tener una hija porque para mi Nuri es como mi hija’. Lo estuvimos hablando y luego él me dijo que no, que había planteado llevarla a una residencia», ha dicho.

Los colaboradores le recordaron que Nuria no quedaba sola, ya que tiene un hermano. «Paquito la adora también porque es su hermana, pero eso fue lo que Paco y yo hablamos. Para que veáis hasta qué punto yo quería a Nuri que es como mi hija y a Paco Arévalo», asegura.

Malena Gracia desvela la propuesta que le hizo a Arévalo: »Me ofrecí a quedarme con su hija Nuri» #Fiesta21E https://t.co/h6dIG3DjCe — Fiesta (@fiestatelecinco) January 21, 2024

Según la invitada, cree que el problema con la familia del artista viene porque piensan que su única intención sería aprovecharse de su fortuna, algo que ha querido negar: «Que el hijo a mi no me traga y no me ha tragado nunca porque a lo mejor se piensa que yo quería algo de Arévalo»,

«Arévalo y yo vivíamos al día, somos artistas y a Arévalo todo el mundo sabe que le quitaron la casa, que había pasado problemas económicos y el piso es para sus hijos», ha puntualizado.

Por última, Malena Gracia ha puntualizado que su relación era solo por amor y cariño. «Yo estaba con él porque le quería, le respetaba y le admiraba. No te sé decir si enamoradísima, pero era un cariño, un respeto, un amor y yo jamás hablaría mal de una persona, como a dicho él, porque sea vieja», se ha esforzado en aclarar.