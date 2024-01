«No me voy a callar»: la nieta de Arévalo desvela toda la verdad sobre la relación con Malena Gracia

La muerte de Arévalo sigue dando mucho que hablar días después de su triste despedida, especialmente después del incidente que protagonizó Malena Gracia en el tanatorio. Ana, la nieta del humorista, ha querido dejar claro lo que ocurrió en realidad.

La artista protagonizó unas imágenes que llamaron mucho la atención hace solo unos días cuando salió del tanatorio de Valencia llorando y dejando claro que había vivido una situación muy incómoda. La familia del humorista no entendía qué hacía allí y la acusaron de ser solo una oportunista para volver a tener presencia en los medios.

Solo unas horas después apareció en el programa De viernes hablando del mal momento que pasó, algo que terminó por indignar a los más cercanos del fallecido. Hay que recordar que Malena y Arévalo tuvieron una corta relación que les llevó a ser protagonistas de Viernes Deluxe, pero que no acabó de la mejor manera.

Ha sido la nieta del humorista la que se ha sentado en el plató de Fiesta este domingo para participar en un homenaje en el que no han podido evitar hablar de este asunto. En primer lugar ha dejado claro que no tenían relación ninguna en la actualidad, y que solo hablaban por educación: «Mi abuelo era incapaz de que alguien le hable y no contestarle. Era muy educado. Pero eso no quiere decir nada».

«De Malena no quiero hablar mucho, pero no me voy a callar. De todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una verdad. No quiero ni verla en la pantalla. Dice que se ha sentado a comer con nosotros y es mentira», ha dicho muy triste.

También ha desmentido que Malena Gracia hubiera tenido relación con la familia de Arévalo: «Ha dicho que consideraba que nosotros éramos de su familia. Eso es mentira porque nosotros apenas hemos tenido trato con ella».

Pero lo que más ha dolido a la familia del gran amigo de Bertín Osborne es que haya utilizado su imagen para regresar a la actualidad. «La noche que mi abuelo había sido enterrado ha ido a un programa de televisión. ¿Qué persona hace eso? Estuvimos quienes tuvimos que estar, los que le quisimos siempre y de corazón», aseguró.