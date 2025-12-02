Lydia Lozano comparte la última hora sobre la situación de su marido Charly: «Hay otra bacteria»

Lydia Lozano no está pasando por su mejor momento a nivel personal, ni mucho menos. A pesar de la alegría que supuso en su vida su regreso a Mediaset de la mano de De Viernes, parece la vida no ha querido que se centre de lleno en este proyecto profesional que aceptó con muchas ganas. ¿El motivo? El delicado estado de salud de su marido Charly, que lleva dos meses ingresado en el hospital. Todo comenzó con una operación de espalda que acabó complicándose tras una infección bacteriana. Esto hizo que el marido de Lydia Lozano tuviese que enfrentarse a una nueva intervención quirúrgica: «A Charly lo operaron del corazón. La bacteria se comió una válvula», reconoció la periodista a su regreso a De Viernes, hace unas cuantas semanas. A pesar de todo, cuando parecía que, después del susto, todo iba a las mil maravillas, la ausencia de Lydia el pasado viernes volvió a hacer saltar las alarmas.

Así pues, fueron muchos los medios que se acercaron hasta el hospital en el que está Charly para poder ver a la colaboradora de De Viernes y obtener la última hora del estado de salud de su marido. Como era de esperar, nada más ver a sus compañeros, Lydia Lozano rompió a llorar al escuchar sus preguntas: «Es muy duro», comenzó diciendo, y añadió: «Es un momento muy delicado». Lejos de que todo quede ahí, anunció que «la lucha continúa» y que están atravesando momentos verdaderamente complicados. A pesar de todo, por la información que ha trascendido, Charly deberá permanecer ingresado en el hospital durante unas cuantas semanas más para asegurar su estabilización y recuperación. Pero no todo ha quedado ahí, puesto que, el pasado lunes 1 de diciembre, los compañeros de El tiempo justo pudieron hablar con la colaboradora sobre la salud de su marido.

Una vez más, no ha podido evitar derrumbarse al hablar de Charly, sobre el que asegura sentir una profunda admiración por la fortaleza que está demostrando tener en estos complicados momentos: «Está bastante animado, pese a los dos meses”, comenzó explicando ante las cámaras. Y añadió: “Intenta sacar la mejor cara, dice que es un jabato».

Al parecer, lo que ha ocurrido en esta ocasión, es que una nueva bacteria ha provocado que la salud de Charly volviese a complicarse. «Lo llevo con paciencia», reconoció, afectada por la situación. Y añadió, visiblemente emocionada: «El mundo bacteria es así y punto. Hay otra bacteria y no sabemos… es que son muchos antibióticos y mucho por el dolor, mucho todo».

Por si fuera poco, Lydia Lozano fue mucho más allá: «Le pediría un autógrafo, soy super fan, no sé tanta operación si la llevaría bien», admitió, todo ello mientras hizo hincapié en que «no es una tontería» lo que su marido está viviendo. Eso sí, aprovechó para dar las gracias por la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos días: «Quiero mandar un beso a Joaquín (Prat) y a todos los compañeros, que me ha escrito todo el mundo. No puedo contestar a todos».