Una información de última hora llegaba el paso fin de semana al plató de ‘Viva la vida’. Los protagonistas de la noticia eran Luis Rollán y Sofía Cristo, y, por ello, el programa ha querido contar con el testimonio de primera mano del colaborador. Y es que, según ha llegado a los oídos del equipo, Luis Rollán y Sofía Cristo están planeando ser padres juntos.

Una información que no iba nada desencaminada y que fue confirmada por el propio Rollán. “Hace dos años me separo y tengo esa espinita clavada con la paternidad. He mirado varias veces el tema de adoptar, de acogida y vientre de alquiler… A todo esto nace mi sobrino y sale la pandemia y se intensifica este sentimiento”, comenzaba explicando el colaborador.

“Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría, nos juntamos dos personas que nos queremos mucho y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Hemos estado en clínicas, tratando el tema, investigando, pero es un proceso lento e interno”, comentaba Luis Rollán respecto a cómo se encuentra la situación actualmente.

Lo que ha querido recalcar es que tienen muchos deseos de llevar a cabo sus planes de paternidad, pero que de momento no hay ningún bebé en camino. Al colaborador no le ha sentado nada bien que la noticia saliera a la luz, sobre todo porque era algo que «sabían muy pocas personas». Además, ha querido desmentir los rumores que señalaban a la hija de Bárbara Rey y una posible pérdida del bebé.

«Es una cosa mía y de Sofía, que nos incumbe a los dos. Voy a ser padre soltero pero no se me ocurre mejor madre que ella”, declaraba orgulloso el colaborador del programa. Palabras con las que demostraba lo unidos que están y lo fuerte que es su amistad.