Se acerca el final de ‘Love is in the air’. La serie turca que aterrizó en horario prime time en Telecinco y que conquistó a España con la historia de amor de Eda y Serkan está a punto de llegar a su fin. Un capítulo final que no será emitido en la cadena que la vio nacer, según ha confirmado Mediaset España.

«Divinity emitirá el último capítulo de ‘Love is in the air’ este viernes 12 de noviembre, a partir de las 19:00 horas», ha dicho el grupo de comunicación en una nota de prensa. Una cita importante que nadie se puede perder y con la que la cadena se despedirá del fenómeno que ha cosechado 4,4% de cuota de pantalla y casi 400.000 espectadores de media, siendo el título más visto en Divinity este 2021.

Se trata de uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos para todo amante seriéfilo. Por ello, si no puedes resistir la tentación y quieres conocer más detalles de lo que te encontrarás en este capítulo final, Happy FM te adelante las claves de la sinopsis del episodio.

En este último episodio Eda y Serkan deciden hacer una escapada a un lodge en plena naturaleza para pasar el tiempo juntos. Pero, lo que no se imaginaron es que mientras estaban dando un paseo por el bosque, Eda se iba a poner de parto. Una situación donde la arquitecta le pide a Serkan que le ayude a dar a luz al bebé, pero él, quiere llevarla al hospital.

Por otro lado, su familia y amigos acuden al centro hospitalario por distintas razones y descubren que la pareja no se encuentra allí. Una situación que comienza a preocuparlos inevitablemente. ¿Qué habrá ocurrido con Eda y Serkan? ¿Lograrán acudir al hospital a tiempo o Eda dará a luz en el bosque? Lo descubriremos en Divinity.