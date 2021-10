‘Love is in the air’, con el paso de los meses, continúa siendo una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta historia de amor que protagonizan Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 149 de ‘Love is in the air’. Entre otras tantas cuestiones pudimos ver cómo Serkan Bolat y Eda Yildiz han decidido disfrutar de una espectacular luna de miel en el extranjero. Después de una maravillosa boda por fin ha llegado el momento de disfrutar de ellos, en soledad.

Están viviendo un auténtico sueño, donde la felicidad está presente en cada segundo de sus días. Todo ello mientras en Turquía comienzan a surgir una serie de problemas que tienen una estrecha relación con Art Life. Tanto es así que las alarmas han empezado a saltar de un momento a otro.

Eda y Serkan se embarcan en su luna de miel 💕

Mientras, en Turquía surgen problemas entorno a la empresa que hacen saltar todas las alarmas 🚨🚨 Nuevo capítulo de #LoveIsInTheAir de @divinity_es que puedes ver en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶➕ https://t.co/oWYsc42sqY pic.twitter.com/0rzedZIgO1 — mitele plus (@miteleplus) October 1, 2021

Después de todo por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 150 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo, de manera directa, Serkan Bolat se verá involucrado en una tesitura de lo más complicada. El empresario tiene un clarísimo objetivo: salvar, cueste lo que cueste, Art Life.

Al fin y al cabo es la empresa por la que, durante toda su trayectoria profesional, lo ha apostado todo. Tanto personal como profesionalmente. Por lo tanto, no es ningún secreto que Serkan Bolat tiene que enfrentarse a una de las decisiones más complicadas, dolorosas e inesperadas de su vida.

Sea como sea, también es un hecho que Eda Yildiz está a su lado para superar cualquier tipo de adversidad. Después de haber estado tantísimos años separados, la pareja por fin quiso darse una oportunidad. Y lo han hecho en el momento justo, ya que tienen que enfrentarse a este duro bache. ¿Lo superarán? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.