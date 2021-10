‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchados a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 148 de ‘Love is in the air’. Serkan Bolat se convirtió en uno de los grandes protagonistas de esta nueva entrega. Y es que por fin ha cumplido uno de sus mayores sueños, y es llevar a Eda Yildiz al altar. Después de tantísimo sufrimiento, ¡por fin se han dado el “sí, quiero”!

Es un día absolutamente mágico. Los arquitectos están rodeados de su familia, así como de sus amigos más cercanos. La pequeña Kiraz tampoco podía faltar en esta ceremonia, ya que ella ha sido la “culpable” de que sus padres hayan vuelto a unirse, esta vez para siempre. Uno de los días más esperados por los espectadores ¡por fin ha llegado!

Tras el ‘sí quiero’ de Eda, Serkan lleva a su prometida al altar para cumplir el sueño de casarse con el amor de su vida 💒

Tras el 'sí quiero' de Eda, Serkan lleva a su prometida al altar para cumplir el sueño de casarse con el amor de su vida 💒

Vivirán el día más bonito de sus vidas 🥰

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del capítulo 149 de ‘Love is in the air’. Un episodio en el que por fin, Eda y Serkan se han podido embarcar en su esperada Luna de Miel. Un viaje muy deseado por ambos, después de todo lo que han vivido.

Mientras Serkan y Eda viven un viaje de ensueño, en el que la pareja disfruta al máximo del tiempo para los dos, alejados de todos los problemas y de todos los baches que han atravesado, de repente surge un imprevisto.

Y es que en Turquía, comienzan a surgir graves problemas en torno a la empresa. Unos problemas que podrían hacer tambalear los cimientos de la misma, y que podrían hacer que el viaje de la pareja se terminase antes de lo previsto. ¡No te pierdas ningún capítulo de ‘Love is in the air’!.