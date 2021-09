‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos meses. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 147 de ‘Love is in the air’. Así pues observamos cómo Serkan Bolat se convierte en uno de los grandes protagonistas. ¿La razón? El empresario ha preparado una fiesta sorpresa muy especial para Eda Yildiz, a la que considera el amor de su vida.

De esta manera ha conseguido reunir a todos sus familiares y amigos para un momento que será difícil de olvidar. A este evento, como era de esperar, acude también la pequeña Kiraz. La hija de ambos no podía faltar, al ser la artífice de que los dos arquitectos hayan vuelto a coincidir después de tantísimos años.

Compinchado con su hija, familia y amigos, Serkan prepara a Eda una sorpresa muy especial 👀

Compinchado con su hija, familia y amigos, Serkan prepara a Eda una sorpresa muy especial

El principio del resto de sus vidas está a punto de comenzar…

Después de todo por fin hemos podido ver lo que ocurría en el episodio 148 de ‘Love is in the air’. Estamos ante una de las entregas más especiales, emotivas y esperadas. ¡Y no es para menos! Por fin, después de muchísimo sufrimiento, Serkan Bolat y Eda Yildiz se han dado el “sí, quiero”.

El empresario ha querido llevar a su prometida al altar para cumplir su gran sueño: casarse junto a la mujer de su vida. En esta ceremonia no podía faltar ni su hija, la pequeña Kiraz, ni el resto de la familia y amigos. Todos ellos están visiblemente emocionados al ver cómo, después de luchar tanto, su deseo se ha cumplido.

Por lo tanto, en esta nueva entrega de la serie turca de Mediaset, vemos cómo Serkan Bolat y Eda Yildiz viven el día más bonito de su vida. Ese es el primer día del resto de sus días, y no pueden estar más emocionados con tan solo pensar en esa idea. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.