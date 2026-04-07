De una leyenda del deporte a una actriz de ‘UPA’: invitados de ‘Pasapalabra’ del 7 al 9 de abril

El plató de Pasapalabra se renueva. Tras un pequeño parón por la Semana Santa, la lucha por el bote mantiene en vilo a la audiencia, por lo que el programa de Antena 3 dará la bienvenida a cuatro famosos que prometen espectáculo y risas, aunque deberá concentrarse para tener mucha rapidez mental ante las pruebas del concurso. Del 7 al 9 de abril de 2026, el programa contará con una mezcla explosiva: desde la nostalgia de Un paso adelante (UPA), serie mítica de Antena 3 a principios de los años 2000, hasta el carisma de una leyenda del baloncesto español. También estará acompañándoles un artista de gran éxito y que tuvo una bonita relación amorosa con una ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo y con la que mantiene una amistad a día de hoy.

Silvia Marty, una estrella de ‘Un paso adelante’ que vuelve a Antena 3

Era la inolvidable Ingrid en UPA, pasó tres años en la mítica serie. Aunque su popularidad ha bajado desde entonces, ha continuado llevando a cabo trabajos en series como Acacias y Machos Alfa. Está, además, centrada en su marca de ropa, especializada en vestidos, anunciando que son «piezas atemporales de inspiración mediterránea y fabricadas en España», teniendo una tienda online en la que se pueden comprar sus chalecos y vestidos, todos ellos perfectos para la primavera y el verano.

Mónica Martínez también vuelve a Antena 3

La periodista y presentadora es para muchos recordada por ser la conductora del mítico programa Adán y Eva, en el que dos desconocidos tenían una cita completamente desnudos en una isla desierta. Hay que recordar que en Antena 3 también ha trabajado presentando deportes y algunos magazines. Actualmente es colaboradora de El análisis: diario de la noche, el programa presentado por Antonio Naranjo cada noche en Telemadrid, además de estrenar el programa Divino Tesoro, también en la cadena autonómica madrileña, en el que conocerá las inquietudes de los más jóvenes.

Fernando Romay: Una leyenda que asegura el espectáculo

Si hay alguien que garantiza que Roberto Leal se ría durante el programa, ese es Fernando Romay. La leyenda del baloncesto español es un veterano de Pasapalabra desde hace décadas, siendo habitual tanto en su etapa en Telecinco como ahora en Antena 3. Con su altura (en todos los sentidos) y su sentido del humor, el gallego vuelve para demostrar que, más allá del deporte, tiene una agilidad mental envidiable, que será de gran ayuda para su equipo.

David de María: el hombre detrás de algunas de las letras más bonitas

Cerrando el cuarteto de invitados llega el cantante David de María. El cantautor jerezano, que celebra décadas de éxito en la música española, será el aliado perfecto para las pruebas musicales. David no solo aporta su talento, sino una competitividad sana que ya ha demostrado en anteriores visitas al programa.

¿A qué hora ver ‘Pasapalabra’?

Como cada tarde, podrás seguir todo lo que ocurre con Silvia Marty, Mónica Martínez, Fernando Romay y David de María a partir de las 20:00 horas en Antena 3. Los invitados estarán presentes durante tres tardes consecutivas, luchando por conseguir que los concursantes lleguen al Rosco con el mayor tiempo posible. Javier y Neli volverán a verse las caras, ahora por un bote que ya supera los 300.000 euros acumulados.