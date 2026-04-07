Quién es Mónica Martínez: su edad, su pareja, cuántos hijos tiene y de dónde es

El mundo de la actualidad y la información nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos profesionales. A nivel nacional, uno de los nombres que ha logrado hacerse un hueco en el ámbito es el de Mónica Martínez. Nacida el 17 de abril de 1975, en Madrid, la comunicadora ha trabajado también como modelo y presentadora. Siempre tuvo claro que quería orientar su vida laboral al mundo de la comunicación. Por ello, se graduó en Periodismo en la Universidad Carlos III. Lejos de quedar aquí, también cursó Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense.

Según se ha podido saber, su carrera como modelo la inició cuando ella era todavía menor de edad. De hecho, llegó a viajar a diversos países. Como periodista, Mónica Martínez debutó en La quinta marcha, de Telecinco. Unos primeros pasos que tuvieron lugar en 1991 y que continuaron con el paso de los años. En 1999 fue presentadora del Telecupón y, posteriormente, copresentó ¿Qué apostamos?, con Ramón García.

Su carrera profesional

Mónica Martínez ha continuado trabajando en el medio de la comunicación y lo ha hecho para diversas cadenas. En su currículum figuran formatos como El Show de los Récords, Hoy es tu Día, La Noche Más Wapa/Sexy de la Publicidad, El Gran Test, Territorio Champions, entre muchos otros. Y es que, la periodista dejaba claro que no tenía miedo a apostar por nuevos géneros informativos.

Asimismo, se sabe que compagina el mundo de la información y la televisión con su labor como coach o mentora de comunicadores. Y es que también se formó en Programación Neurolingüística. Este tipo de conocimiento la llevó a crear el «Método suéltale». Además, ha publicado varios libros. El primero de ellos vio la luz en el 2007 y fue bautizado bajo el título de El revés de la moda. La aventura de una modelo en Japón. Años después, en el 2021, publicó Método suéltate.

Su lado más personal

En redes sociales, Mónica Martínez siempre ha intentado ser muy cercana con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 40.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, momentos que marcan sus días o sus viajes.

Por otro lado, a nivel personal, se sabe que es madre de dos niños. La periodista siempre ha intentado mantener al margen su vida privada del foco mediático. Por lo tanto, son pocos los detalles que se saben de su lado más personal, pero muchos medios han apuntado a que está casada con Fernando Timón, también periodista.