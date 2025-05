Quién es David de María: su edad, su pareja y su pasado con Chenoa

La industria de la música nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos artistas que han conquistado a todos con su voz y talento. Una larga lista de nombres donde no pueden faltar el de estrellas como David de María. Y es que, el cantante y compositor de origen andaluz ha logrado conquistar al público de tal manera que, a lo largo de su carrera profesional, ha vendido más de un millón de copias. Un hito del que no todos los artistas pueden presumir. Pero, ¿cuál es la trayectoria artística del cantante? ¿Cómo es su lado más personal? Realizamos un breve repaso.

Nacido el 20 de enero de 1976 en Jerez de la Frontera (Cádiz), David Jiménez Pinteño es un cantante y compositor que es conocido artísticamente como David de María. Tras sacarse el graduado escolar, obtuvo el título de auxiliar en Formación Profesional de Electricidad. Pero, fue entonces cuando comenzó a interesarse en ámbitos como la literatura, la poesía y la música. De hecho, sus primeros pasos en la industria de la música tuvieron lugar cuando a penas tenía 14 años. Pues, era miembro de la agrupación Kelliam 71. Una época que le ayudó a aprender a tocar la guitarra y adquirir experiencia sobre el escenario.

Su carrera profesional

Su vida del artista cambió por completo cuando cumplió 19 años, pues fue el momento en el que se animó a comenzar con su carrera profesional como solista. Unos primeros pasos que le ayudaron a lanzar su primer proyecto discográfico, el cual presentó ante el público bajo el nombre de David DeMaría. Eso sí, aunque no tuvo el recibimiento esperado, el cantante no dejó de luchar por sus sueños.

Fue en el 2001 cuando logró su primer éxito multiplatino gracias al tema Niña, piensa en ti. Los siguientes años se consolidó en el medio como compositor y cantante. De hecho, compuso temas para estrellas de la talla de David Bustamante, Alejandro Parreño, Malú y Tamara, entre otros.

Hasta la fecha, el cantante ha lanzado un total de 13 proyectos discográficos, siendo el último A Estas Alturas del Partido – 25 Años. Una carrera profesional que ha crecido a pasos agigantados y por la que ha sido premiado con numerosos premios. De hecho, fue galardonado con un Premio Ondas, en el año 2006, al mejor álbum por Caminos de ida y vuelta.

Asimismo, ha escrito un libro de poemas, ha compuesto varios temas para distintos musicales como Aladdin, Peter Pan, el musical, y para la serie Al salir de clase. Todo ello sumado a su participación en formatos televisivos como La Voz Senior, ¡Viva la fiesta! y Gente Maravillosa.

Su lado más personal

En redes sociales, David de María siempre ha intentado mantenerse en contacto con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula casi 300.000 seguidores. Todo ello sumado a sus 77.000 seguidores en X (anteriormente conocida como Twitter) y sus 53.000 seguidores en su canal oficial de YouTube.

Por otro lado, a nivel sentimental, es bien sabido por todos que en el 2010 comenzó una relación con Chenoa. Ambos colaboraron en el tema Que yo no quiero problemas y la conexión fue innegable. De hecho, poco tardaron en revelar que se habían enamorado. Sin embargo, y en palabras del propio cantante, no llegaron muy lejos debido a que no había olvidado a Elsa Pinilla, su ex pareja.

«Fue un romance después de colaborar juntos en Que yo no quiero problemas, una canción que fue un éxito. Saltó una chispa especial, sólo que yo no había olvidado una relación anterior, con la que acabé volviendo», cita la revista Lecturas. Posteriormente, en el 2014, David de María se casó con Lola Escobedo, su mánager. Juntos dieron la bienvenida al mundo a Leonardo, su primer hijo en común.

Sin embargo, el matrimonio puso final a su historia en el 2018. Actualmente, se desconoce el estado civil del compositor. Pero, en el 2023 afirmó no tener pareja y estar centrado al 100% en su carrera profesional y en su hijo.