Todo sobre Fernando Romay: su edad, su pareja actual, su altura y cuál es su talla de pie

No es ningún secreto que Fernando Romay, con el paso del tiempo, ha logrado convertirse en toda una leyenda del baloncesto en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, llegó a ser uno de los jugadores de este deporte más reconocidos de su generación. A pesar de todo, y más allá de su talento en la cancha, también consiguió ganarse el cariño de la gente por su forma de ser. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera, pero sin dejar de lado diversos aspectos de su vida personal, como son su edad, su pareja, si tiene hijos, su altura y hasta su talla de pie.

La trayectoria profesional de Fernando Romay

Nacido en septiembre de 1959 en La Coruña, desde muy temprana edad no solamente destacó por su altura, sino también por sus condiciones físicas. Es por eso que rápidamente le llegó la oportunidad de jugar en las categorías inferiores del Real Madrid Baloncesto, club donde desarrollaría gran parte de su carrera.

Con sus 2,13 metros de altura, Romay jugaba de pívot. A finales de los 70, debutó con el primer equipo del Real Madrid y, durante más de una década, permaneció en esa plantilla. De hecho, formó parte de una de las épocas más brillantes de la historia de este club, ya que consiguió numerosas Ligas ACB, Copas del Rey e, incluso, títulos europeos.

Pero el gallego no solamente brilló con luz propia en el Real Madrid, sino que también lo hizo en la Selección Española. De hecho, su mayor logro tuvo lugar en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Los Ángeles en 1984, donde España consiguió la medalla de plata tras perder contra Estados Unidos. Tras su retirada del baloncesto en los 90, Romay no se retiró del foco mediático, puesto que ha sido comentarista deportivo e, incluso, colaborador de programas.

Su vida personal

A pesar de contar con una brillante trayectoria, lo cierto es que Fernando Romay siempre ha mantenido un perfil discreto en cuanto a lo personal. A pesar de todo, sí que se sabe que el gallego conoció a su mujer, Leticia, a los 15 años. Ambos tenían en común la pasión por el baloncesto. Con el paso del tiempo, formaron una familia junto a sus tres hijos: Nacho, Macarena y Cristina.

Además, tenemos que tener claro que varios datos que llaman la atención sobre el gallego son tanto su altura como su número de pie. Al fin y al cabo, son cifras bastante poco habituales. Y es que Fernando Romay mide 2,13 metros de altura, mientras que la talla de pie, aproximadamente, es de un número 54 en talla europea. Por lo tanto, son datos que podrían hacernos una idea de las dimensiones que tiene uno de los pívots más reconocidos de la historia más reciente del baloncesto en nuestro país.