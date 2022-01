Laura Matamoros ha relatado a sus seguidores algunas de las dolencias que está padeciendo después de dar a luz a su segundo hijo Benji. Pese a reconocer que está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal, la influencer ha vivido un contratiempo en su salud.

Laura Matamoros, que tiene una relación muy estrecha con su millón de seguidores, a los que les relata su día a día, ha confesado visiblemente afectada por qué esta más desaparecida de redes sociales de lo habitual.

«Os voy a contar mi situación actual, que, la verdad, a algunos les puede hacer mucha gracia, pero a mí no. He pasado una noche horrorosa, y es que me ha subido la leche. Total, aparte de eso, tengo un ganglio enorme en la axila que me duele una barbaridad no sabéis cómo tengo el pecho», narraba la hija de Kiko Matamoros.

Seguidamente, ha explicado que ha acudido al médico, el cual le ha recomendado seguir unas pautas que Laura ha calificado como «sorprendentes». «Ya he ido al médico a que me tratasen y os vais a reír. Estoy como débil», prosiguió. «Me han recomendado ponerme frío. Me estoy poniendo bolsas de guisantes tal cual en el pecho para que me calme un poco y hojas de col», ha confesado.

Unas recomendaciones que Laura ha asegurado que no se creía en un primer momento. «Aunque os parezca alucinante, me lo han recomendado los médicos. Hoy por lo menos, voy a estar tumbada. No os podéis imaginar el dolor. ¡Qué barbaridad!», contó la creadora de contenido en redes sociales.

«Es insoportable, os juro que quiero llorar. El olor a col… Me muero. ¡Qué despojo humano estoy hecha!», concluía con ese sentido del humor que tanto le caracteriza. No obstante, Laura Matamoros ha confesado sentirse la mujer más afortunada del mundo después de traer al mundo a su segundo hijo.