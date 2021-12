El pasado lunes 27 de diciembre, Kiko Matamoros cumplió 65 años. Lo hizo trabajando con sus compañeros de ‘Sálvame’. Lo más emotivo del día fue que, de un momento a otro, recibió una de las noticias más bonitas de su vida. Y es que su hija Laura Matamoros había dado a luz a Benjamín, su segundo nieto. ¡Qué bonito!

El colaborador dio la noticia a sus compañeros: “He hablado con mi hija, he visto a mi nieto y estoy feliz. Ha sido un regalazo que además haya nacido el mismo día que yo”, reconoció. Es evidente que estaba verdaderamente emocionado puesto que había sido abuelo por segunda vez y en un día tan especial para él.

Al conocer la noticia, Kiko Matamoros quiso dar más detalles en ‘Sálvame’: “Llevaba todo el día atacado. He visto a mi hija feliz. Estas cosas merecen la pena vivirlas”. Por si fuera poco, fue más allá: “Le he visto por Facetime. Se va a llamar Benjamín, como el padre”, ha confirmado entre lágrimas. Los colaboradores, así como el público, no dudaron en felicitarle con aplausos por esta noticia.

Kiko Matamoros, en este momento tan bonito de su vida, reconoció que “me encanta ser abuelo. No tiene mucha responsabilidad ya que pasas con ellos los mejores momentos, los de juego, los de diversión, maleducarle…” Además, quiso dar detalles de cómo se encontraba su hija tras haber dado a luz a su segundo bebé.

“El parto ha ido muy bien, ha ido todo perfecto. Sin dolores y sin muchas molestias. Ella está estupenda”, reconoció el colaborador de ‘Sálvame’. “Con el COVID las visitas están muy restringidas, pero ojalá esté pronto en casa”, aseguró. Es más que evidente que está deseando conocer a su segundo nieto.

Al ver la reacción que había tenido el programa ante este nacimiento, Matamoros quiso mostrarse de lo más agradecido: “Muchas gracias a todos, al público, al equipo. A todos. Si se parece a la madre va a sacar mucho de mí, pero que no cometa los errores que he cometido y sigo cometiendo”. Diego Matamoros, por su parte, se ha convertido en el primer miembro de la familia en publicar una imagen del pequeño Benjamín.