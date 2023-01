Laura Escanes confirma su relación con Álvaro de Luna con este vídeo

Laura Escanes ha sido una de las protagonistas del año 2022. Tras confirmarse su ruptura junto a Risto Mejide, la influencer se vio envuelta en un montón de rumores que no ha querido mentir ni desmentir, pues para ella su vida personal es privada. Es más, siempre ha dejado claro que hablará de su día a día cuando se encuentre preparada para hacerlo.

Y así lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde publicaba un vídeo anunciando que había empezado el 2023 a lo grande, junto al cantante Álvaro de luna. Laura Escanes se acompañaba del Trend de Tik Tok de Bad Bunny para dar la noticia. En él, aparece tumbada en la cama haciendo playback mientras canta: “Si me das tu dirección yo te mando mil cartas, si me das tu cuenta del banco un millón de pesos”, hasta aquí ella aparece sola tumbada, pero la canción sigue: “Toda la noche arrodillado a Dios le rezo para que antes de que acabe el año tu me des un beso”.

♬ Yonaguni – Bad Bunny

En ese momento es cuando aparece Álvaro de Luna dándole un beso a la mejilla mientras ella se muestra muy sonriente. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales, aunque también las ha dividido, pues hay gente que se alegra de verla así de bien y con una nueva ilusión. Por otro lado, hay gente que no entiende cómo puede estar con alguien al poco tiempo de dejarlo con Risto Mejide. Lo que sí sabemos es que todos sus compañeros han querido dedicarles unos bonitos mensajes: “Guapos”, escribía Luis Cepeda.

“Te diré que te disfrutes lo que te toca disfrutar que la vida son dos días y no le debes cuentas a nadie. Nadie sabe lo traumático que es pasar por un divorcio hasta que no pasa por ello y tener una nueva ilusión, sana el alma”, escribía Noemimisma mandando mucho apoyo. Laura Escanes ha despedido el año rodeada de amigos y de su hija Roma, quién en estos momentos está siendo un pilar fundamental para ella.

@lauraescanes Me sigue dando vergüenza hacer trends no lo supero

♬ Sigueme en ig andre_arts1974 – EDDT