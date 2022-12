Dakota y Nadia fueron los elegidos de Paula Echevarría para darles el Pase de Oro en la fase de audiciones de Got Talent. Esta vez en la semifinal ha sido Risto Mejide el que ha caído rendido a sus pies, con la conformidad del resto del jurado.

Anteriormente en el programa habían hecho una coreografía sobre la violencia de género. Con ella emocionaron hasta las lágrimas a la asturiana valiéndoles el pase directo a las semifinales, al igual que lo hicieron con todo el teatro. De nuevo han apostado por una coreografía que denuncia otro importante problema social.

En esta ocasión han querido reivindicar a los refugiados, pues ellos mismos son hijos de inmigrantes. “Queremos llegar a la final para demostrar que las fronteras son una línea imaginaria que nos hemos inventado”, decían antes de salir al escenario a contar su propia historia.

¡Dakota y Nadia lo han vuelto a hacer! 🙌 Una actuación impecable y con una escenografía muy cuidada ❤️ 💫

En el escenario Dakota y Nadia aparecían enfrente de un tren junto a una hoguera cubiertos en mantas mientras nevaba. Luego empezaba el baile y la interpretación con una serie de movimientos que conseguían llegar a transmitir el mensaje al público. De repente, la actuación llegaba a su fin cuando sonaban alarmas y bailarines disfrazados de policía les detenían.

Estas fueron las valoraciones del jurado. “Solo os puedo decir que qué orgullosa me siento de haberos dado aquel pase, cómo os lo merecéis. Sois maravillosos”, comenzó diciendo Paula Echevarría. “Habéis vuelto a utilizar un tema desgarrador y lo hacéis con vuestra arte. A mí me tenéis alucinado”, opinó Dani Martínez. Edurne siguió la estela de su compañero: “Habéis marcado una manera de bailar muy personal, es súper desgarradora, me han gustado los contrastes, una propuesta muy buena”.

En su turno, Risto Mejide ha querido hacer una reflexión para poner en valor las vivencias de los refugiados en Got Talent en pleno prime time televisivo: “En el mundo, según la ONU, hay 89 millones de refugiados, gente que ha sido expulsada de su hogar, que tiene que vivir en otro sitio solo por cometer el pecado de nacer en el lado equivocado de la frontera. Vosotros hoy, con vuestro arte, habéis unido esas fronteras, gracias”.