Paula Echevarría, emocionada en ‘Got Talent’ por este mensaje de amor de Miguel Torres

A las 22:00 horas del pasado martes 22 de noviembre, Telecinco emitió la primera semifinal en directo de Got Talent España. Risto, Edurne y Dani Martínez ya tienen experiencia en este tipo de galas, pero para Paula Echevarría era la primera vez que se enfrentaba a esta emocionante fase.

Sin embargo, la asturiana ha pasado la gala con nota y se le ha visto muy a gusto juzgando las actuaciones de la misma manera que lo hacían sus compañeros. También ha recibido el apoyo de los suyos en esta nueva etapa como, por ejemplo, el bonito detalle que ha tenido su pareja, Miguel Torres, durante la emisión del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

El exfutbolista ha tenido que quedarse en casa para cuidar de Miki, el pequeño de un año y medio que es hijo de ambos. Como no podía ser de otra forma, Miguel Torres estaba viendo Got Talent en la televisión del salón de su casa y no ha dudado en compartir el momento por Instagram acompañado del mensaje “Como mola!!”. Este ha etiquetado a Paula junto con un corazón y a la cuenta oficial del concurso como muestra de su apoyo.

A pesar de encontrarse en medio de la emisión en directo, la actriz y modelo ha reposteado la historia de Instagram de su pareja junto con un “Te quiero amor” y otro corazón. Ambos están muy unidos y se apoyan incondicionalmente en todos sus proyectos. Otro ejemplo de ello es cuando el exfutbolista tomó la decisión de abandonar este deporte. Echevarría le dedicó en ese entonces un fragmento de la canción Ocean de Karol G que decía así: “Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti”.

Ahora Miguel Torres le ha devuelto este apoyo a Paula Echevarría con este pequeño pero importante detalle. La pareja comparte un amor muy fuerte que se demuestra en la bonita familia que han creado junto a su hijo Miki y Daniella, la niña fruto del matrimonio entre la influencer y David Bustamante.