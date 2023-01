Lara Álvarez comparte una importante reflexión sobre los momentos de oscuridad

Lara Álvarez ha decidido tomarse unos meses de parón, después de mucho tiempo trabajando sin descanso. La carismática presentadora está disfrutando de sus seres queridos y del tiempo del que otras veces ha carecido debido a sus compromisos profesionales.

Después de salir a la luz la noticia de que ya no formaría parte del equipo de presentadores de Supervivientes 2023, Lara Álvarez tranquilizó a sus seguidores al anunciar que sí que continuaría trabajando dentro del grupo audiovisual en el que lleva tantos años trabajando, Mediaset.

No obstante, en este momento de su vida puede sacar tiempo para realizar alguna escapada y esta vez ha querido compartir una llamativa reflexión a través de su cuenta de Instagram, con unas palabras que no han pasado desapercibidas para ninguno de sus seguidores.

“Eres luz. ¿Cuántas veces has escuchado, leído o dicho esto últimamente? Claro que eres luz… y también oscuridad. Claro que estás agradecido, pero en ocasiones te sientes devastado”, comienza escribiendo Lara Álvarez en su último post de Instagram.

A través de este mismo post, Lara Álvarez ha hecho hincapié en lo importante que es naturalizar los momentos en de tristeza, aunque a veces sea difícil. “Sí, ser feliz es parte del camino, como lo es sentir tristeza», expresa la presentadora.

«Y hasta que no exista la misma naturalidad y aceptación de las dos emociones, hasta que uno no sea capaz de observar a su oscuridad sin disfrazarla de excusas, con rechazo o vergüenza, hasta que la luz no sea el disfraz del ego, seguiremos fingiendo hacia afuera, sin saber qué es SER” continúa.

A través de este texto, Lara Álvarez ha compartido con sus seguidores la importancia de sentir todas las emociones y no reprimirlas, aunque a veces sea complicado, algo que la presentadora ya ha puesto en práctica: “Lo hago lo mejor que puedo con lo que tengo”.