Los fans de Lady Gaga están viviendo un año repleto de emociones. Hace tan solo unas semanas, la cantante lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: Mayhem. Presentado como el octavo disco de estudio de la cantautora, el disco ha logrado convertirse en una de las sensaciones del momento a nivel musical. Un lanzamiento muy esperado que no ha llegado solo. Pues, tal y como la propia artista ha manifestado en sus redes sociales, debido al buen recibimiento que ha obtenido su álbum, muy pronto, regresará a los escenarios para cantar junto a sus queridos Little Monsters los nuevos temas. Una experiencia única que, afortunadamente, también se podrá vivir en España.

«Al principio no tenía planes de salir de gira este año después de mis shows en Singapur, pero la increíble respuesta a mi nuevo álbum me inspiró a seguir», ha revelado la cantante en sus redes sociales. De esta manera, la artista ha bautizado su gira mundial bajo el título de The Mayhem Ball. Una nueva aventura sobre los escenarios que dará el pistoletazo de salida este próximo 16 de julio en La Vegas. Así pues, y tal y como se ha estipulado de manera oficial, Gaga recorrerá diversas ciudades de América del Norte y Europa, incluyendo Seattle, Nueva York, Miami, Toronto, Chicago, Londres, Estocolmo, Milán, Berlín y muchas otras más.

¿Cuándo actúa Lady Gaga en España?

Lady Gaga pasará por España, efectivamente. Pero, de momento, solamente una ciudad será la afortunada de contar con la presencia de la artista. Y es que, al igual que están haciendo ya muchos cantantes, Barcelona ha sido la elegida para presenciar el encuentro de la intérprete de Bad Romance. Pero, eso no será todo.

Debido a la gran demanda que siempre genera la cantante, se han anunciado dos conciertos inéditos en la ciudad condal. Dos noches donde las emociones prometen no faltar en ningún momento y cuyas fechas elegidas han sido el 28 y 29 de octubre. Un encuentro que se llevará a cabo en el mítico Palau Sant Jordi.

¿Cómo comprar las entradas para el concierto?

Las entradas para poder acudir a los conciertos de Lady Gaga en Barcelona saldrán a la venta más pronto de lo esperado. De hecho, se ha confirmado que la venta general comenzará el próximo 3 de abril a partir de las 12:00h (hora antes en las islas Canarias) a través de la página web de Livenation.es y Ticketmaster.

Asimismo, cabe señalar que, antes de la venta general de las entradas, habrá una preventa. El próximo lunes 31 de marzo, a partir de las 12:00h, se lanzarán en la web algunas de las entradas de estos dos shows musicales para que los fans tengan más oportunidades de poder acudir. Eso sí, señalamos que solamente se llevará a cabo desde la web de Live Nation.

Asimismo, y respecto a los precios de las entradas, se ha estipulado que rondarán desde los 55 euros (más gastos de distribución) en adelante. Recordemos que, cuanto más barata sea la entrada, más lejos será el asiento con respecto al escenario. Pues, las entradas más cercanas al artista suelen ser notablemente caras.

Sea como sea, lo que está claro es que la venta de entradas para ver a Lady Gaga promete arrasar. Pues, la artista no visitaba la ciudad catalana desde el año 2018. Un largo periodo de tiempo donde, indudablemente, sus queridos Little Monsters la han echado de menos.