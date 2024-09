Lady Gaga responde, con contundencia, a las burlas de sus ex compañeros de clase

Si hay algo que nos ha dejado claro la industria musical es que, por mucho que pase el tiempo, siempre está en constante cambio. Cada vez son más los artistas que se han unido a esta travesía artística y han presentado al mundo sus dotes musicales. Un sueño por cumplir que, hace ya dos décadas, persiguió la mismísima Lady Gaga. Aunque en sus inicios era conocida como Stefani Germanotta, nunca dejó de lado su ilusión de ser cantante y actriz. Un objetivo profesional que persiguió incansablemente y por el que trabajó muy duro. Eso sí, su talento no pasó desapercibido para nadie y, tiempo después, terminó consagrándose como una de las artistas femeninas más legendarias del momento.

Durante su juventud, Stefani Germanotta estudiaba en la Tich School of the Arts de la universidad de Nueva York. Sin embargo, en el 2005, decidió dejar sus estudios para dedicarse a su gran pasión: la música. Una decisión muy arriesgada, pero nada equivocada. Eso sí, los inicios no fueron fáciles y, como muchos otros artistas, comenzó cantando en pequeños clubes neoyorkinos. Bajo el nombre artístico de Lady Gaga, su talento empezó a ser conocido por el público, una situación que no era del agrado de todos. Pues, al parecer, algunos de sus ex compañeros de clase llegaron a burlarse de ella en redes sociales.

Tal y como se ha podido saber, algunos ex compañeros de universidad crearon un grupo de Facebook con el objetivo de mofarse de Stefani Germanotta. Asimismo, y tras bautizar el grupo bajo el nombre de «Stefani Germanotta nunca serás famosa», los involucrados recurrían a él para reírse de la artista. Además, no tenían reparos en burlarse de su sueño de ser famosa gracias a su voz y talento.

Sin embargo, bien es sabido que nunca es bueno reírse del mal ajeno. Un viejo refrán que el destino les terminó recordando, o, por el contrario, el conocido karma. Lady Gaga no solo se ha convertido en una de las cantantes mejor pagadas de la industria, también ha ganado todo tipo de premios por su talento musical e interpretativo.

El anteriormente mencionado grupo se ha viralizado en la plataforma de Tik Tok durante las últimas horas. Muchos usuarios han sido testigos de las capturas que protagonizan un vídeo donde se puede ver claramente como algunas personas se burlaban de Stefani Germanotta en sus inicios. Un audiovisual que ha llegado a ojos de la mismísima protagonista, Lady Gaga, y por el que se ha pronunciado.

«Algunas personas con las que fui a la universidad hicieron esto hace tiempo. Por eso no puedes rendirte cuando la gente duda de ti o te menosprecia: tienes que seguir adelante», escribió en la publicación. Palabras muy acertadas que son corroboradas en el propio vídeo.

Pues, en el audiovisual se puede ver como Gaga es premiada con un Oscar, 13 Grammys, 3 Brits, dos Globos de Oro, 18 VMAs y 10 récords Guinness. Un absoluto éxito profesional que sigue y seguirá creciendo con el paso de los años, de eso no cabe duda.