Lady Gaga, entre lágrimas al verse obligada a cancelar este importante concierto

El mal tiempo puede jugar en nuestra contra en días muy importantes para nosotros, y si no, que se lo digan a la mismísima Lady Gaga. La diva del pop se encontraba hace unos días cerrando su icónico Chromatica World Tour, con el cual se ha recorrido numerosas ciudades de todo el mundo. Una última parada que tenía lugar en Miami, pero cuyo desenlace ha sido de lo más agridulce.

Una tormenta eléctrica ha obligado a Gaga y a todo su equipo a suspender el concierto cuando este ya había comenzado. Tal y como la artista ha explicado en sus redes sociales, los rayos estaban cayendo tan cerca, que el panorama se estaba poniendo muy peligroso para todos los presentes en el recinto. Una decisión que, obviamente, ha roto el corazón de los miles de seguidores que llevaban mucho tiempo esperando para ver a la cantante en directo.

Envuelta en un mar de lágrimas, Lady Gaga no ha podido evitar disculparse por lo sucedido con sus fans. «Hola a todos. Gracias por venir a mi gira. Hemos intentado terminar el ‘show’ en Miami de verdad pero incluso cuando la lluvia paró, los rayos estaban cayendo tan cerca de donde estábamos. Sé que durante mucho tiempo hayáis podido pensar que era una persona dura pero realmente me sentía muy responsable de todo el público, de mi crew, de mis bailarines…», ha comenzado explicando.

«Lo siento mucho por todos los que quizá esperaban una actuación épica de Bailando bajo la lluvia. Pero lo realmente importante es la vida. Por ello os agradezco este regalo que me habéis hecho en este momento tan duro. En mi corazón sólo deseo que estéis todos sanos y siento no haber podido terminar el show pero era la decisión más sensata para todos. Chromatica no se acabará nunca porque Chromatica va sobre la recuperación y sobre el amor que me habéis demostrado esta noche», agregó en el video.

Pero, la artista se sentía completamente rota por finalizar un show de esa manera, por lo que volvió a disculparse con otra publicación. «Lo siento, no pude terminar el ‘show’, era demasiado peligroso. Los rayos estaban siendo impredecibles y cambiando momento a momento. Os amo. Mirad, durante años algunos de vosotros me habéis llamado mother monster y en mi corazón sabía que era mejor manteneros a salvo. Gracias por creer en mí», comenzó escribiendo.

«Este fue el mejor tour de mi vida y voy a apreciar este momento para siempre. Me llevó mucho tiempo curarme pero lo hice. Por Supuesto que quería cantar Rain on me para vosotros bajo la lluvia. Pero prefiero estar seca y al menos estamos vivos. Supongo que de alguna manera sabía que este momento iba a pasar y estoy muy agradecida a ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, todos mis familiares y amigos. La seguridad es lo primero. Os quiero. Gracias por las flores y los aplausos y por la comprensión. La vida es lo que importa. #thechromaticaball», concluye.