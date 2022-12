Kim Kardashian se sincera por primera vez sobre su separación

Kim Kardashian se ha sincerado por primera vez sobre su divorcio de Kanye West. La empresaria rompió su silencio este lunes del podcast Angie Martinez IRL, donde reveló las dificultades que está teniendo a la hora de compartir la crianza de sus hijos con su ex marido.

Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West en febrero de 2021. La empresaria comparte con el rapero a sus cuatros hijos, North, de 9 años, Saint, de 7, Chicago, de 4 y Psalm, de 3. No obstante, desde que se divorciaron “la crianza compartida es difícil”, admitió en el podcast.

«Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos mientras puedan tener eso”, señaló, explicando que a lo largo de este año ha hecho un gran esfuerzo para proteger a sus hijos de los controvertidos comportamientos del rapero.

📢 brand new #angieamartinezIRL podcast episode is now live w/ the one and only @KimKardashian ✨ https://t.co/mfyz4bVfEE pic.twitter.com/G9HPeTSUqH

— Angie Martinez (@angiemartinez) December 26, 2022