Kim Kardashian, multada por publicidad encubierta en Instagram: deberá pagar este dineral

Kim Kardashian ha sido multada por publicidad encubierta en Instagram. La empresaria tendrá que pagar 1,26 millones de dólares por una multa de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), tras haber anunciado de manera ilegal criptomonedas a través de sus redes sociales.

Fue el pasado lunes 3 de octubre cuando el órgano gubernamental publicó un comunicado donde hacían referencia a la celebrity. Un comunicado en el que determinan que Kim Kardashian no reveló que recibió aproximadamente 250.000 dólares por una publicación en su cuenta de Instagram de las criptomonedas.

Se trataba de una publicación sobre los tokens EMAX, un producto de seguridad de criptoactivos de la compañía EthereumMax. Una publicación que contenía un enlace al sitio web de la compañía, para que los inversores compraran tokens.

Today we announced charges against Kim Kardashian for promoting a crypto security offered by EthereumMax without disclosing the payment she received for the promotion.

Kardashian agreed to settle the charges, pay $1.26 million, and cooperate with the investigation.

