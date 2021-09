Kiko Rivera, después de todo, ha sorprendido al ofrecer más detalles de uno de los recuerdos más complicados que tiene de su adolescencia. En los últimos meses, como consecuencia de su enfrentamiento mediático con Isabel Pantoja, el DJ sido protagonista de la prensa del corazón. Entre otras cuestiones, por mostrarse de lo más contundente en diversos temas personales.

Uno de los recuerdos que más dolor le produce es recordar su etapa en el internado de Toledo. Kiko Rivera, públicamente, ha confesado que fue víctima de bullying. Lejos de que todo quede ahí, el marido de Irene Rosales ha hecho saber cómo se encuentra actualmente tras haberse enfrentado a una situación tan sumamente complicada.

El hijo de Isabel Pantoja quiso dar este paso al frente después de la información que los compañeros de ‘Socialité’ publicaron. Por lo tanto, Kiko Rivera quiso expresar todo lo que, durante años, ha llevado dentro: “Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo”.

Es entonces cuando Kiko Rivera confirmó que “sí, me hacían bullying, quizás no como lo ha explicado él pero sí fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura para qué engañarnos. Por la simple razón de venir de donde venía”. De esta manera, dejaba claro que ese acoso era, sobre todo, por pertenecer a la familia Pantoja.

Lejos de que todo quede ahí, el primo de Anabel Pantoja ha aprovechado para dar a conocer cómo logró salir de una situación tan dura. “Con esto no quiero dar pena ni mucho menos. Conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día y, aunque me costó, siempre tiré para delante aunque de ahí vienen mis malos hábitos”, confesó.

Lo que es evidente es que, por primera vez, Kiko Rivera ha abordado este delicado tema que, desde luego, le marcó de por vida. Además, quiso mandar un mensaje para todas esas personas que están pasando por una situación similar: “Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto. Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos, por favor. Todos juntos debemos luchar para que desaparezcan este tipo de actos”.