Recientemente, Isabel Pantoja se ha convertido en protagonista por su visita al plató de ‘Volverte a ver’. La tonadillera ha regalado a Carlos Sobera y al resto del equipo una de las entrevistas más íntimas y personales que se recuerdan. Debemos tener en cuenta que este programa se grabó antes de que estallase la polémica con su hijo Kiko Rivera por la herencia de Paquirri.

La invitada de ‘Volverte a ver’, entre otras tantas cuestiones, desveló cómo vivió el momento en el que tuvo que hacer frente a una complicada situación: El temprano fallecimiento de su padre. “Yo no tenía pandilla, no iba a discotecas. Mi padre murió muy pronto y me quedé como cabeza de familia, con mis hermanos pequeños. Mi entretenimiento era ensayar todos los días”, confesó.

Además, Isabel Pantoja añadió algo más: “Su muerte fue muy inesperada y no lo superé, y a los diez años volvió a pasarme lo mismo”. Después de toda una vida dedicada a la música, el presentador del programa quiso saber si aún le quedaba algún sueño por hacer realidad. Es entonces cuando la madre de Kiko Rivera quiso ser de lo más clara en este asunto.

Isabel Pantoja es su familia y por eso está en el plató, quiere darle las gracias por tantos años y, por ser su musa 🥰 #VolverteAVer https://t.co/zxBLfgN4ti — Volverte a ver (@VolverteAVer_TV) September 5, 2021

“Volvería a mi niñez porque fue muy bonita, no cambiaría nada, cambiaría cosas de después”, comenzó diciendo la tonadillera. “¿Sueños por cumplir? Pues lo que me gustaría es poder seguir cumpliendo sueños, porque eso significaría que sigo activa y que sigo viva”, expresó. Es evidente que todavía le quedan muchos objetivos por lograr.

Por si fuera poco, Isabel Pantoja no pudo evitar emocionarse al recordar el día en el que contrajo matrimonio con el torero Paquirri. “Fue el día más feliz de mi vida, junto al nacimiento de mis hijos”, reconoció entre lágrimas. Tampoco quiso pasar por alto otro momento que cambió su vida para siempre: Su regreso a los escenarios en el Teatro Lope de Vega, en el año 1985, tras la muerte de Paquirri.

“Era un robot, todo el mundo me ayudó”, comenzó diciendo Isabel Pantoja en ‘Viva la vida’. “No me acuerdo de nada porque yo ese programa no lo veo. Recuerdo que se me hizo eterno. ‘Marinero de luces’ no es una canción, es mi vida y era la única forma que podía volver a la vida”, reconoció.