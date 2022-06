Kiko Matamoros y Nacho Palau: fuerte enfrentamiento en ‘Supervivientes 2022’

Ya no queda nada de la amistad que unió a Kiko Matamoros y a Nacho Palau durante las primeras semanas de convivencia en Honduras. Los dos concursantes de Supervivientes 2022 han protagonizado sonados enfrentamientos en estas últimas semanas, y lejos de enterrar el hacha de guerra, las discusiones han ido a más.

Hace unos días, ambos concursantes protagonizaron una fuerte discusión en la playa. «Qué falso eres, mira que me he estado callando en publico, mañana lo cuento todo, te vas a cagar», le decía Kiko a su compañero, dando comienzo a una nueva discusión.

Kiko acudió a desahogarse con sus compañeros de todo lo que sabía sobre Nacho Palau: «Es un tío que le he respetado por sus hijos y me he callado de todo lo que puedo decir de él». «¿De qué?», le preguntaba el ex de Miguel Bosé, en ese momento, el colaborador de Sálvame estallaba.

El fin de la amistad de Kiko Matamoros y Nacho Palau, la visita de Arelys, y una expulsión definitiva, esta noche en #ConexiónHonduras10 https://t.co/11RKR3zpFa — Supervivientes (@Supervivientes) June 26, 2022

«De lo miserable que eres, de lo ruin que eres con la comida», le decía Kiko cada vez más alterado. «Tú no paras de gritar. Chungo, manipulador», respondía Nacho Palau. Unas palabras que hicieron que su compañeros estallase.

«¿Manipulador de qué? Lo que pasa es que te has retratado, eres un mierda», le decía Kiko. «A mí no me insultes», le advertía Nacho. Ambos siguieron con un cruce de reproches en la oscuridad de la noche que continuó al día siguiente.

Por otra parte, Nacho Palau no está pasando por sus mejores momentos en Honduras. No obstante, la visita sobrino Yago este domingo fue «un chute de energía porque es un concurso difícil, me ha cambiado mucho la situación, se rompió mi grupo, estaba muy cómodo, luego pasé a otro, si es difícil. Es muy duro, psicológico, hay días que aguantas, pero…», le decía el concursante a su sobrino.