Cuando está a punto de comenzar la nueva gira de Karol G, se ha conocido uno de los detalles más esperados del tour. Finalmente ha salido a la luz el nombre del artista que acompañará a la artista colombiana y que abrirá todos los conciertos del ‘Bichota Tour’.

La estrella emergente Feid, uno de los artistas del momento, será el artista que acompañará a Karol G durante su gira por Estados Unidos. Un sueño hecho realidad, que confirma que el artista se ha convertido en una de las figuras más revolucionarias de la escena musical latinoamericana.

Feid ha conseguido deleitar a la propia Karol G con su talento, tras haber conquistado a la industria a nivel mundial con su originalidad como artista, así como con su creatividad y el sonido único que caracteriza a cada una de sus canciones.

Colombian singer Feid will be the opening act for @KarolG’s US leg of the «BICHOTA TOUR». 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/XZDdzUc3IO

— Karol G Charts (@ChartsKarolG) September 27, 2021