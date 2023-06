Karol G y Aldo Ranks unen fuerzas en ‘WATATI’, su colaboración

El éxito de Karol G es imparable. Mientras continúa disfrutando del éxito de Mañana será bonito, su nuevo álbum de estudio, siendo la primera artista en alcanzar el número uno de Billboard con un disco en español; ahora ha sorprendido a sus fans con un nuevo proyecto.

La artista colombiana ha participado en la banda sonora de la película de Barbie. De esta forma, Karol G se une a las canciones que se conocen de las incluidas en The Album hasta la fecha, Dance the night de Dua Lipa y la nueva versión de Barbie Girl de Nicki Minaj y Ice Spice junto al grupo Aqua.

Para este lanzamiento, Karol G se ha unido a Aldo Ranks. Juntos interpretan Watati, el nuevo adelanto de la banda sonora de la película de Barbie. Una canción ya disponible en todas las plataformas digitales, que tras su lanzamiento está teniendo un gran éxito.

This Barbie has a new song… @karolg’s “WATATI” feat. Aldo Ranks from #BarbieTheAlbum OUT NOW 💖🛼 https://t.co/JPwhAZPExw pic.twitter.com/kNPHhY7oBS

— Barbie The Album (@barbiethealbum) June 2, 2023