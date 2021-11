Si por algo se recordará esta edición de ‘Secret Story: La casa de los secretos’ será por los continuos conflictos y traiciones entre los concursantes. La tensión en la casa, que se puede cortar con un cuchillo desde el primer día, cada vez es mayor. En esta ocasión, los más jóvenes han protagonizado la última polémica; Julen y Los Gemeliers.

Un enfrentamiento que ha sorprendido a gran parte de la audiencia, dado que los tres benjamines de la casa se hicieron inseparables al comienzo del concurso. Sin embargo, a lo largo del programa, vimos como su relación flaqueaba, aun más con la alianza Adara- Julen y Sandra. Una alianza completamente inesperada pero que ha provocado que la relación entre el madrileño y los gemelos andaluces estalle por los aires.

Tras la expulsión de Adara por parte de los gemelos, que provocó una gran exaltación en la casa, Jesús y Dani no tuvieron reparo en nominar al que era su amigo Julen con dos puntos. ¡Y no solo eso! Y es que los tres puntos fueron para Sandra, su actual pareja dentro de la casa.

No contentos con la nominación, le dedicaron unas palabras a Julen donde dejaban en muy mal lugar a Sandra: «Pese a que Julen es importante para nosotros (…) Sandra envenena a Julen», dijeron los cantantes. Unas palabras que indignaron por completo al ex participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. «El día que se tenga que mojar esta gente me voy a reír», añadió en tono irónico.

Julen: “El día que se tenga que mojar esta gente me voy a reír”

En una conversación con Luis Rollán, Julen se sinceró sobre lo que piensa actualmente de Jesús y Dani. «Siento una decepción… Les salió la vena macarra», afirmó. También hizo alusión a las palabras que dedicaron a Sandra en las nominaciones: «Lo siento, pero a mí como hablaron a Sandra… Decir que me envenena, yo no puedo confiar ya en esas personas. Aunque me vuelva a hablar, aunque tenga un trato cordial, no voy a volver a confiar porque me han fallado», explicó indignado.

Por otro lado, Julen ha expresado que siente que Sandra y él son el blanco fácil de cara a las nominaciones, ahora que se ha ido Adara. «Como saben que les tenemos cariño… nos nominan porque piensan que no nos vamos a enfadar», ha comentado.