José Manuel Parada, destrozado tras la muerte de Encarnita Polo y de su suegra: «No me pude despedir»

Hace tan solo unos días, se dio a conocer la noticia de la muerte de Encarnita Polo, una de las grandes artistas de nuestro país. El pasado jueves, con tan solo 86 años, supuestamente fue asesinada en la residencia de Ávila en la que vivía desde hace un tiempo, ya que, presuntamente, fue estrangulada por otro residente de unos 76 años. Por lo tanto, estamos ante una auténtica tragedia que ha dejado completamente consternada a la familia de Encarnita Polo, pero también a su círculo más cercano. Una de las personas que más cariño tenía a la actriz era José Manuel Parada. El colaborador de Y ahora Sonsoles no ha dudado en aprovechar su paso por este programa para sincerarse sobre este duro golpe que ha recibido el entorno de Encarnita Polo: «He soñado que estaba con ella hablando y venía alguien a estrangularla», reconoció, entre lágrimas.

Pero no todo queda ahí, puesto que José Manuel Parada no solamente está sufriendo por la trágica pérdida de su gran amiga, sino también por la muerte de su suegra. «No me pude despedir por trabajo», aseguró el ex participante de la décima edición de MasterChef Celebrity. Entre otras cuestiones, reconoció que tenía una excelente relación con su suegra, puesto que, para ella, «era como un hijo más». Así pues, en cuestión de unos cuantos días, el también presentador de televisión se ha visto en la obligación de hacer frente a dos durísimas muertes que le han dejado el corazón y el alma completamente rotos: «Es muy duro recoger sus recuerdos de la residencia», reconoció, visiblemente emocionado. Todo ello mientras aprovechó su paso por Y ahora Sonsoles para hacer hincapié en la importancia del cuidado de nuestros mayores.

Sale a la luz un caso similar al de Encarnita Polo: «Gracias a Dios pudo pedir auxilio»

En el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, los espectadores pudieron conocer a Alicia Domínguez, hija de una mujer que vivía en la misma residencia que la artista. Ella misma ha desvelado que, hace poco más de un año, su madre sufrió una agresión por parte de otro residente: «El ataque de mi madre fue el 15 de octubre de 2024. El día de la Santa en Ávila. Ocurrió en el amanecer también, en la noche, que un señor entró en su habitación».

«Mi madre madruga mucho, tiene un deterioro, pero no un gran deterioro, ella controla algunas cosas. Mi madre estaba ya, por suerte levantada, y él le quitó la muleta y la pegó con ella, la agredió y la tiró al suelo», aseguró la invitada de Y ahora Sonsoles. Y añadió: «Mi madre, gracias a Dios pudo pedir auxilio. Es en ese momento cuando la persona que estaba responsable del módulo oye los gritos y acude».

Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Lo que a mí me han contado y la versión de mi madre, que más o menos coincidía, es que ella estaba en el suelo. Tuvo magulladuras, un chichón en la cabeza y lo que tuvo es pánico. Cuando bajé allí ella estaba supernerviosa. No sabía muy bien de dónde había salido ese señor, pensaba que era un ladrón», relató.