IKONO Madrid redefine la experiencia cultural con un viaje inmersivo

A escasos metros del Museo Reina Sofía, en una de las zonas más transitadas de Atocha, hay un espacio que no se parece a nada de lo que normalmente se entiende por museo. No hay salas blancas, ni cartelas explicativas, ni recorridos silenciosos. IKONO Madrid juega en otra liga: la de la experiencia directa, la sorpresa y el contacto con lo creativo desde un lugar menos académico y más emocional.

Quien cruza su puerta no entra a “ver” una exposición, sino a recorrer una serie de escenarios pensados para provocar sensaciones. El planteamiento es sencillo, pero efectivo: dejar atrás el papel de espectador pasivo y asumir que, durante aproximadamente una hora, el visitante forma parte del propio recorrido.

Tres plantas para desconectar del exterior

El espacio ocupa más de 600 metros cuadrados repartidos en tres plantas. No hay una estética uniforme ni un hilo narrativo cerrado.

IKONO no impone un ritmo ni una interpretación concreta, algo que resulta especialmente atractivo para quienes no suelen sentirse cómodos en los museos tradicionales.

Doce salas que apelan a los sentidos

Uno de los puntos fuertes de IKONO Madrid es la variedad de sus doce salas inmersivas. No funcionan como piezas independientes, sino como estaciones dentro de un trayecto sensorial. Cambia la luz, cambia el sonido, cambia la percepción del espacio.

Las instalaciones son exclusivas con un sello artístico

Durante el recorrido, hay varias instalaciones que han sido creadas por artistas internacionales. Camouflage, de Ishita Banerjee, por ejemplo propone una inmersión en un universo de formas complejas que no se pueden explican, sino que hay que interpretan.

En Bamboo Forest, la luz te guía por el camino entre estructuras que simulan un bosque. No hay nada innecesario: la fuerza de la instalación se encuentra en la atmósfera y en la sensación de estar en constante avance hacia lo desconocido.

Por su parte, Black Light Jungle, obra firmada por Kimberly Leahey, juega con los colores ocultos y la luz negra. Es una de esas salas en las que te recomendamos que mires dos veces y te detengas, porque parece que no todo se revela a la primera.

¿Dónde está IKONO Madrid?

Está en la calle Sánchez Bustillo, literalmente enfrente del Museo Reina Sofía. Contando así con una ubicación muy bien comunicada y fácil de recordar. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00 horas, aunque puede variar en días festivos.

El precio de la entrada general parte desde 15 euros. Los niños de 4 a 13 años disponen de tarifa reducida desde 10,50 euros, y los menores de 4 años acceden de forma gratuita, lo que refuerza su perfil familiar.

Una nueva forma de entender el ocio cultural

IKONO Madrid no pretende competir con los grandes museos, sino ofrecer algo distinto. En una ciudad con una oferta cultural tan amplia como Madrid, este tipo de espacios responden a una demanda creciente: experiencias más directas, menos formales y emocionalmente memorables.

Atocha suma así un punto más en su mapa cultural. Uno en el que no se viene a mirar desde fuera, sino a entrar, recorrer y salir con la sensación de haber vivido algo diferente.