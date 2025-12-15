Bombazo arqueológico en Elche: aparece la puerta sureste de la antigua ciudad de Ilici, fechada en el siglo IV a.C.

Un equipo de la Universidad de Alicante ha logrado un hallazgo que no deja indiferente a la comunidad arqueológica. En pleno Sector 11 de La Alcudia, tras varios años de trabajo paciente, el grupo localizó la puerta sureste de la antigua ciudad ibérica de Ilici, un acceso monumental que llevaba siglos oculto bajo capas de adobe, limos y restos de antiguas labores agrícolas.

La estructura se fecha en el siglo IV a. C. y señala que este sector concentró buena parte de la actividad estratégica de la ciudad. El hallazgo se considera de «primera magnitud», porque obliga a reajustar la topografía urbana y a replantear cómo evolucionó Ilici en uno de sus momentos clave.

Hallan la puerta sureste de Ilici, un acceso monumental del siglo IV a. C.

La puerta tiene una anchura de 2,60 metros, con un zócalo de mampostería y un alzado de adobe. El equipo identificó también las torres que custodiaban el acceso, aunque la oriental apareció muy alterada por una acequia moderna que atravesó el terreno hace más de un siglo.

La técnica constructiva no coincide con la muralla más antigua, así que la puerta pertenece a un momento de remodelación del barrio durante el Ibérico Pleno.

Al excavar bajo este nivel, apareció un acceso aún más antiguo, de mediados del siglo V a. C. Ese dato encaja con la idea de una ciudad que se rehizo a sí misma varias veces, ajustando su urbanismo a necesidades defensivas, económicas o simplemente a los cambios de población.

«Intuíamos que la entrada debía de estar aquí, pero nos faltaba la prueba», resume Alberto J. Lorrio, director del proyecto Damas y Héroes. Esta puerta recompone el sistema defensivo y obliga a revisar el mapa urbano que se daba por válido hasta ahora.

Lorrio explica que el hallazgo encaja muchos cabos sueltos y da forma a la lógica interna de la ciudad. «Estamos ante un elemento estructural decisivo para comprender cómo se organizó y evolucionó la ciudad. Esta puerta confirma la entidad del acceso y su relevancia estratégica en el conjunto defensivo», señala.

Qué más han encontrado aparte de la puerta de Ilici

Algo curioso es que el hallazgo no se limitó únicamente a la puerta, porque en una vivienda cercana salieron a la luz varias fases constructivas relacionadas con episodios de inundación.

Los depósitos de limos dibujan un patrón repetido que obligó a la población a tapar vanos, levantar nuevos muros y realizar rituales de cierre antes de reordenar las casas. Todo esto habla de un barrio sometido a cambios continuos, más dinámico de lo que se pensaba.

Por otro lado, el equipo recuperó un silo tardío reutilizado como basurero. Dentro, miles de caracoles terrestres y cerámica que sitúan su colmatación en el siglo VIII d. C., cuando el asentamiento ya agonizaba.

Es un contraste curioso, pues en un mismo punto conviven la muralla ibérica del siglo V a. C. y los restos de una comunidad que, mil años después, dejó allí sus desechos.

Por qué la ciudad ibérica de Ilici era tan importante para la región

La antigua Ilici, situada en el lugar que hoy ocupa La Alcudia, destacó como uno de los centros principales de la Contestania. Su posición elevada, cercana al mar y al valle del Vinalopó, le dio control sobre rutas comerciales y recursos agrícolas.

Además, ese papel estratégico explica su desarrollo temprano y el nivel técnico y artístico que alcanzó la comunidad, visible en piezas como la Dama de Elche, hallada en 1897 y convertida en símbolo del arte ibérico.

Con la llegada de Roma, Ilici reforzó su peso en la región. Asimismo, Augusto (el primer emperador romano y figura clave en la reorganización política del Imperio) le concedió el estatus de Colonia Iulia Ilici Augusta, lo que impulsó la construcción de edificios públicos y consolidó su papel administrativo en el sureste peninsular.