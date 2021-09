El pasado lunes tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Última Hora de ‘Secret Story’ de la mano de Lara Álvarez. Antes de empezar la conexión en directo, tanto la presentadora como Gianmarco Onestini decidieron visitar ‘Sálvame’, presentado por Jorge Javier Vázquez, para dar algún avance de lo que se iba a hablar esa misma noche.

Es entonces cuando, de un momento a otro, el catalán dio a conocer una información: “Belén Esteban me ha dicho que ella se presta una semana para entrar en la casa”. Es entonces cuando Lara Álvarez no tardó en responder lo siguiente: “¡Las puertas de ‘Secret Story’ están abiertas para ti siempre que quieras!”.

Lo que es un hecho es que este asunto no quedó ahí. Y es que Jorge Javier Vázquez terminó por hacer esta confesión: “Me encantaría ir y no lo descarto”. Lo que comenzó siendo una propuesta pasó por ser nada más y nada menos que dos. No es ningún secreto que este hecho sorprendería muchísimo tanto a concursantes como a espectadores.

La propuesta de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban: “Me encantaría ir y no lo descarto” 👏 #yoveosálvame https://t.co/fRRAMbaaFd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 27, 2021

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de ‘Sálvame’ compartió la idea que se le acababa de ocurrir y que involucraba, de manera directa, a la colaboradora del programa. “Belén, ¿quieres que entremos tú y yo una semana?”, cuestionó Jorge Javier Vázquez, visiblemente emocionado.

“Que sí, que si´”, respondió Belén Esteban. El presentador de ‘Sálvame’ terminó insistiendo: “Pero con pruebas y todo”. Su compañera volvió a responder lo siguiente: “¡Que sí, que sí!”. Lo cierto es que, si realmente se cumple este deseo de Jorge Javier Vázquez, sería absolutamente espectacular.

Tan solo les hemos visto juntos en la primera edición de ‘La última cena’, donde obtuvieron la victoria. El hecho de trasladarse, por unos días, a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra para realizar una misión para ‘Secret Story’ sería una auténtica maravilla. Finalmente ¿darán el paso para hacer de esta propuesta una realidad? ¡Nos encantaría!