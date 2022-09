Jorge Javier Vázquez sorprende con un dardo envenenado a Paz Padilla

Una de las salidas más inesperadas y polémicas de Telecinco no ha sido otra que la protagonizada por Paz Padilla. La andaluza ha estado al pie del cañón en varios programas de la cadena durante la última década, destacando especialmente su papel como presentadora en Sálvame, el cual compartía junto a Jorge Javier Vázquez.

Y es que, la repentina desaparición de Paz en pantalla no ha dejado indiferente a nadie. «Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida», declaró tras reaparecer por sorpresa en Ya es verano, programa de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez anuncia emocionado su regreso a #yoveosálvame 👏🏻😍 https://t.co/i2NDzlci6x — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 16, 2022

Sin embargo, y como era de esperar, estas palabras no han sentado nada bien a los que fueron sus compañeros durante años en Sálvame. «No tengo nada que resolver con Paz, porque ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Pasaron una serie de cosas y yo, si la veo, la voy a saludar, pero ha habido cosas que no…», señaló Belén Esteban.

«Yo no entiendo muchas cosas. Es sensación de incredulidad. Lo que me incomoda es no saber, verla aquí, allí…», dijo, por su parte, Lydia Lozano. Pero, el que más contundente se mostró fue el mismísimo Jorge Javier Vázquez. El catalán lleva un tiempo alejado de las cámaras, pero ya todo finalizará este lunes 19 de septiembre, pues ya se ha comunicado que tendrá lugar su ansiado regreso.

«Hay mucha gente en la cadena que habla de la muerte tengo que ir a Mediaset para hablar de la vida», puntualizó sin miramientos. Unas palabras muy claras y concisas con las que hizo referencia directa a Paz Padilla. Y es que, si hay algo que ha dejado claro el presentador con sus declaraciones es que la relación entre ambos, al menos en la actualidad, es prácticamente nula.