Jorge Javier Vázquez, muy crítico con la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’

Olga Moreno vuelve a estar en boca de todos. Tras su regreso a la televisión con su entrevista exclusiva para el programa de Ana Rosa Quintana, la exmujer de Antonio David Flores ha sido analizada en Sálvame. Una aparición televisiva con la que Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio y ha confesado lo que de verdad piensa de su paso por Supervivientes.

Cristina Soria, experta en comunicación no verbal, ha sido la encargada de analizar cada detalle de la entrevista, momento en el que el presentador ha querido desahogarse. “Yo todavía no he superado la tristeza de que Olga Moreno, con sus mentiras y sus trampas, ganara un concurso que no merecía ganar», comenzó declarando.

«No merecía ganar, pero la sociedad castigó a Rocío Carrasco», comentaba Jorge Javier #yoveosálvame

«Utilizó unas armas basadas en la trampa y la mentira cuando había otras concursantes como Melissa que hicieron un concurso brillante”, confesó duramente. “Se premió un voto de castigo a Rocío Carrasco. La sociedad castigó a Rocío Carrasco cuando se descubrió con el paso del tiempo que todo lo que está contando es incluso mucho peor que lo que imaginábamos”, concluyó.

Y es que, el comunicador ya no le da tregua a Olga Moreno. Por ello, también comentó lo que piensa de su próximo puesto en la cadena como colaboradora de uno de sus programas. Por su parte, Kiko Matamoros señalaba que «sonaba para Fiesta», pero Jorge Javier Vázquez le tomaba la palabra a su compañero. «A mí ya no me gusta que me toquen las narices con 52 años. Olga Moreno es una negada para la televisión, una absoluta negada», dijo muy critico.

«Ha estado muy protegida y me reitero, para un programa de estas características es una absoluta negada y punto», sentenció sobre el tema. Pero, no es el único en Mediaset que piensa eso de Olga Moreno, Carmen Alcayde le dio toda la razón al presentador. «No dice la verdad y se nota muchísimo. El lenguaje no verbal de esa mujer es apabullante», le reconoció.