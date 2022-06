Jorge Javier Vázquez, contundente con Olga Moreno tras publicar una fotografía con el hijo de Rocío Carrasco

En la gala del pasado jueves, Jorge Javier Vázquez se enfrentó a una noche cargada de momentos únicos en el plató de Supervivientes. Se vivió un momento emocionante, cuando el presentador dedicó el programa a la memoria de mu amiga y compañera, Mila Ximénez. Sin embargo, también ha tenido palabras menos bonitas para la última ganadora de Supervivientes, a la que le ha lanzado un “zasca” en toda regla.

“Yo con esto de las docuseries he aprendido muchísimas cosas. Las cosas no suceden de manera casual”, comenzaba explicando. Seguidamente, Jorge Javier Vázquez hondaría en los motivos que fundamentan su palo a Olga Moreno: “Ayer Rocío Carrasco estaba en esta cadena preparando su interpretación de la noche en el Sálvame Mediafest y se la veía cantando, riendo, saltando y pasándoselo muy bien. Y qué curiosidad que ayer que Rocío Carrasco estaba pasándoselo muy bien en Telecinco, la ganadora de Supervivientes del año pasado, colgaba una foto en Instagram con el hijo de Rocío Carrasco”, argumentaba el comunicador.

De igual manera, el de Badalona opinó que la acción de publicar una foto con su hijo tiene un único mensaje: “Mientras la madre ríe y se lo pasa bien en la tele trabajando yo me quedo aquí con su hijo, que soy una buena compañía y cuidadora. ¿Cómo se llama esto? Esto tiene un nombre, que en la docuserie sale… Es que yo aprendo mucho cuando veo estas cosas”.

La última vez que el comunicador le mandó un mensaje a Olga Moreno sucedió el pasado 18 de junio, cuando quiso compartir con la audiencia, una reflexión en voz alta: “No sé qué va a pasar el día de la final cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane”, dando a entender que el no se iba a ir del plató, dejando la pelota en el tejado de la sevillana.