Jorge Javier Vázquez presentaba el pasado viernes el especial Deluxe donde se emitieron las dos primeras entregas de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, donde entre otras cuestiones, repasa la vida de su madre, Rocío Jurado. Al final de la noche, y con su propulsora presente en plató, reflexionó acerca de un acto que podría ser diferente en esta nueva edición de Supervivientes 2022.

Tal y como se apuntó, aquel plató era el mismo de Supervivientes, escenario que recogió la edición del pasado año, en la que Olga Moreno terminó proclamándose como ganadora, y donde protagonizó uno de los momentos más comentados: cuando besó al hijo de Rocío Carrasco.

Vuelve a ver el especial del viernes 17 de junio que incluye los capítulos 0 y 1 de #EnElNombreDeRocío ✵ https://t.co/eXaCPDQow0 — Deluxe (@DeluxeSabado) June 18, 2022

Seguidamente, Jorge Javier Vázquez recordó que Olga Moreno sería la encargada de entregarle el cheque al ganador de esta edición del reality, un acto habitual en las anteriores ediciones del concurso. Sin embargo, la relación del presentador y la ganadora de la pasada edición de Supervivientes 2021 ha cambiado radicalmente, lo que daría lugar a un momento más que incómodo para ambos. De hecho, la ex mujer de Antonio David Flores no tiene la aparente intención de compartir plató, tal y como se ha comentado en varias ocasiones sobre Rocío Flores.

Tras esta reflexión, el presentador se mostró muy contundente ante este posible veto de la ganadora de la pasada edición: “Yo de mi plató no me muevo. Veremos qué pasa en la final, pero ¡yo de mi plató no me muevo”. Los colaboradores comenzaron a bromear sobre otra alternativa para entregar el premio en la presente edición, “¡Con un bizum!”, exclamaba entre risas Charo Vega. Lo cierto es que, por el momento, tanto Olga Moreno como Rocío Flores continúan yendo a las galas de los domingos, presentadas por Ion Aramendi, aunque su presencia en la final resulta una gran incógnita.