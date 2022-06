‘Supervivientes 2022’: ¿Quién es el nuevo expulsado definitivo?

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Supervivientes 2022, en la que se vivió una nueva expulsión definitiva. Conducida por Ion Aramendi, fue la última gala para Anuar Beno como concursante, después de que la audiencia decidiera con sus votos que fuese el nuevo expulsado.

A pesar de haber ha tenido grandes broncas con algunos de sus compañeros, desatando muchas críticas en las redes sociales y entre la audiencia, finalmente Anuar ha demostrado ser un buen superviviente. Tanto es así que ha llegado hasta casi la recta final del concurso.

El hermano de Asraf Beno convivió los últimos días con Marta Peñate, convertida en la parásito más longeva de la edición. Anuar puso a su compañera al día de todo lo ocurrido tras su marcha, dejando a su compañera completamente sin palabras.

Los parásitos Anuar Beno y Marta Peñate convierten el Paraíso en el plató de #Sálvame 🤣 🌴 #ConexiónHonduras9 https://t.co/uIaIKrOCYQ — Supervivientes (@Supervivientes) June 19, 2022

Por otro lado, tras conocer la decisión de la audiencia, Anuar dedicó unas bonitas palabras a su compañera: «Marta se merece quedarse para seguir entreteniéndonos a todos y sacar sonrisas en casa, que se le da muy bien», expresó, unas palabras que emocionaron a la canaria.

Marta, por su parte, también le dedicó un mensaje cariñoso al nuevo expulsado definitivo de Supervivientes 2022, el séptimo de la edición: «Me alegro de haber convivido contigo estos días, me has caído muy bien. Gracias».

Antes de abandonar la isla, Anuar recibió en directo la llamada de su hermano, Asraf. «La que has liado, has hecho un concursazo. Como superviviente has sido un diez, alguna palabra que otra no me ha gustado, pero lo has hecho genial. Estoy muy orgulloso de ti», le dedicó su hermano desde el plató de Supervivientes 2022.