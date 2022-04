Kiko Hernández y Terelu Campos consiguen reconciliarse en ‘Sálvame’ después de años sin hablarse. Los colaboradores han querido arreglar su amistad y se han dicho unas bonitas palabras en el plató.

Una de las peleas más duraderas de los colaboradores del programa es la protagonizada por el tertuliano y la hija de María Teresa Campos. Todo comenzó a raíz de una foto del madrileño con la malagueña en su casa. Como consecuencia, ambos acabaron con su relación.

Tras una tensa bronca entre Kiko Hernández y Carmen Alcayde en el plató de ‘Sálvame’, ambos de dieron un emotivo abrazo. Es en ese momento cuando la comunicadora acepta la invitación de su compañero hablar con ella para solucionar su situación. «Óscar te quiero pedir una cosa, ¿me darías cinco minutos en el sofá con Terelu?, es que quiero hablar con ella», dice el colaborador.

La reconciliación de Terelu Campos y Kiko Hernández: «Te tengo mucho cariño» https://t.co/EvK9Gapi12 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 21, 2022

Durante años, los tertulianos han tenido una relación protagonizada por los desencuentros. «Coincidimos en sonido hace un tiempo, y yo te saludé porque ante todo tengo educación, pero tú no me saludaste», explica Terelu Campos, sin embargo, antes estas palabras Kiko Hernández contestó que «habías amenazado con denunciarme».

«Se lo he dicho al director, tú y yo no nos hablamos desde hace tiempo, pero me apetecía solucionarlo contigo. No entendía porque tú estabas a la defensiva conmigo, no entendí cuando te enfadaste cuando fui a ver a tu madre», argumenta el colaborador.

Terelu Campos le explicó al ex concursante de ‘Gran Hermano’ que la había molestado en aquel momento. «La gente empezó a decir que a mi madre no le afectaba lo que tú decías sobre mí, y eso me dolió mucho porque es mentira», asegura la hija de María Teresa Campos.

La conversación terminaba con unas bonitas y cariñosas palabras del madrileño. «Te voy a dar un beso y un aplauso, porque una persona que ya no está entre nosotros que se llama Mila Ximénez, que me dijo ‘tienes que quererla, porque yo la quiero mucho’», finalizó Kiko Hernández.