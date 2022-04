Este miércoles se vivió una tarde muy tensa en ‘Sálvame’. Lydia Lozano fue grabada por Kiko Hernández durante la publicidad del programa, hablando sobre un tema convulso, y esto hizo que todo el plató se convirtiera en una bomba de relojería.

Todo comenzó cuando durante una de las franjas de publicidad del programa, Lydia Lozano comentó una información comprometida sobre Ana María Aldón. Kiko Hernández grabó a su compañera durante 8 minutos y más tarde, sacó esa información en directo.

Tras escuchar la grabación realizada por el colaborador, Jorge Javier Vázquez desveló en directo que Carmen Alcayde: «En esa grabación Kiko sales mencionado por parte de Carmen y califica tu actitud de muy sucia». Unas palabras que como era de esperar, enfadaron tremendamente a Kiko, que no dudó en cargar contra su compañera.

Lydia Lozano pillada y preocupada: un colaborador le graba en la publicidad https://t.co/1R0QnAZlq8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 20, 2022

“Has dicho eso? ¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace 13 años, si no te gusta te vas a otro programa», le espetó Kiko Hernández cada vez más enfadado.

El colaborador aprovechó la ocasión para desvelar lo que ocurrió durante una noche en la que coincidieron Lydia Lozano, Carmen Alcayde y él en una cena: «No dejaron títere con cabeza. Esto si que es sucio, pero te lo mereces. Sucio podía haber sido esa noche con lo que escuché esa noche», señaló muy molesto. Mientras tanto, Lydia Lozano intentaba calmar los ánimos y quitar hierro al asunto, pero ambos terminaron teniendo un encontronazo en directo.

La reacción de Lydia Lozano, después de las palabras de Carmen Alcayde sobre su compañero, las pudo conocer Jorge Javier Vázquez en directo, y Kiko Hernández aseguró que no quería saber lo que había dicho Lydia Lozano, al considerarla una amiga.