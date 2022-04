Kiko Hernández ha vuelto a ‘Sálvame’ y ha desvelado la razón de su ausencia de las últimas semanas. El colaborador es una de las caras más conocidas del programa y su falta ha sido bastante notoria.

El madrileño se ha reincorporado a ‘Sálvame’ tras enfermar de coronavirus. En su vuelta, el ex concursante de ‘Gran Hermano’ ha explicado que ha tenido la COVID-19 y que no lo ha pasado muy bien. «He tenido fiebres de 39º y 40º y no me la bajaban. Y principio de neumonía», comenta el tertuliano.

Kiko Hernández ha estado contando a sus compañeros que ha podido volver tras un dar negativo en la prueba diagnóstica. «Hoy es el primer día que doy negativo y es el primer día que me levanto de la cama. Me faltaba hasta el aire. No podía ni hablar», desvela el colaborador.

Kiko Hernández vuelve a #Sálvame tras recuperarse del covid: “Me faltaba el aire, no podía ni hablar» https://t.co/a1LPkRYV6I — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 31, 2022

«Un día estaban decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Me puse a llorar al médico preguntando que si me iba a morir. Monté una que no veas. Es que yo en dos años no lo he pillado. Y te digo una cosa, si no llego a estar vacunado ahora mismo estaría en la UCI. Porque ni Paracetamol ni nada», añadía el madrileño.

Durante el periodo de la pandemia, el tertuliano siempre ha tomado las máximas medidas de seguridad, cuidados y preocupaciones para evitar el contagio de la COVID-19. Su postura ante la enfermedad fue muy radical, sin embargo, no ha podido lograr su objetivo y ha pillado la dolencia.

Tanto Jorge Javier Vázquez como el resto de colaboradores se han quedado sin palabras ante estas declaraciones de Kiko Hernández. «Ahora tengo sentimiento de culpa porque no te mandé mensajes ni te llamé», ha comentado el presentador dado que ninguno de los allí presentes en el plató de ‘Sálvame’ sabía que estaba tan grave.