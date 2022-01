Kiko Hernández ha vuelto a lanzar una lanza a favor de Rocío Carrasco este martes en ‘Sálvame’. Tras las últimas declaraciones de Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’, el colaborador ha hecho un alegato a favor de su amiga y compañera.

En las declaraciones, la hija de Antonio David de Flores lamentaba que su madre permitiera que se hablase mal de ella en ‘Sálvame’. Unas declaraciones tras las cuales, Kiko Hernández le ha enviado un mensaje muy contundente, y además, ha desvelado que se ha hecho a sí mismo para proteger a Rocío Carrasco.

«Nadie me va a privar de la libertad de hablar de quien me dé la gana, y menos si es personaje publico además de nuestra compañera nuestra. Ahora soy amigo de Rocío Carrasco, ha venido a comer a mi casa y yo tengo pendiente una comida en la suya… Qué sabes tú si me dice a mí Rocío Carrasco ‘no hables de mi hija’. A lo mejor he recibido una llamada de tu madre y luego yo he hecho todo lo que me ha dado la gana», ha dicho Kiko Hernández mirando a cámara y hablando tan claro como de costumbre.

La nueva casa de Kiko Hernández 😱 https://t.co/5b7y0RcsTd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 5, 2022

«Nos hemos mandado un montón de mensajes, nos hemos visto, pero no voy a hablar lo que he hablado con ella. Las conversaciones se quedan en mi casa. No diré ni mú, nada. Pero me hace gracia que digan ‘que tú permitas’ porque nadie sabe si Rocío Carrasco me ha pedido otra cosa», ha añadido de forma contundente.

Han sido muchas las ocasiones en las que Kiko Hernández se ha posicionado abiertamente al lado de Rocío Carrasco, tras haber conocido su duro testimonio. El colaborador ha seguido firme junto a la hija de Rocío Jurado y no piensa dejar de hacerlo: «La creí, la escuché y la entendí…», ha dicho sobre ella, dejando claro que cada vez están más unidos.