Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez protagonizan una emotiva despedida en el plató de ‘Supervivientes 2022’

Supervivientes 2022 puso el brocho de oro a una edición histórica este jueves con una final por todo lo alto. Conducida por Jorge Javier Vázquez, fue una noche llena de emociones en la que Alejandro Nieto se alzó como el flamante ganador de la edición, tras más de tres meses en Honduras.

Ante la sonada ausencia de Olga Moreno en el plató, Lara Álvarez fue la encargada de otorgar el premio a Alejandro Nieto. No obstante, antes de dar el cheque de 200.000 euros al ganador, la presentadora hizo una entrada triunfal en el plató, siendo recibida por una gran ovación de todos los presentes y fundiéndose en un abrazo con Jorge Javier Vázquez.

«Otro año más y ¡ya son ocho!», exclamó ella. «Y lo que queda. Larguito también este año, ¿eh?», le dijo Jorge Javier. «Muy intenso, hemos tenido un casting espectacular, de principio a fin, con los cuatro finalistas. Gracias, porque la implicación de todos este año ha sido», agradeció Lara Álvarez.

«No quiero desmerecer a ningún superviviente que haya pasado por este programa, pero es cierto que la intensidad de este año, con todos los juegos que hemos hecho, con todas las dinámicas, con su implicación… Nada habría sido posible sin su juego, sin su manera de vivir el programa. Para mí ha sido un lujo compartir estos tres meses con vosotros», prosiguió la asturiana.

Jorge Javier Vázquez también tuvo unas palabras para el equipo que hace posible el programa, con quienes asegura que es «un auténtico privilegio» trabajar. «Desde el equipo de Madrid, con Josep al frente, con todo el equipo de Supervivientes en Honduras, que hay un montón…».

El presentador también dedicó unas emotivas palabras a su compañera: «Lara, aparte de todos ellos, y yo te lo quería decir en público, y de los tres presentadores de Madrid, madre mía, qué parte tan importante eres tú de Supervivientes. Te pegas un trabajazo y estar continuamente con esa energía en cada conexión, arriba, me parece… Te lo quería decir en público, toda mi admiración. Eso es muy difícil», expresó.

Visiblemente emocionada, Lara Álvarez le agradeció sus palabras: «De verdad que ha sido fundamental para mí también compartir estos años conmigo. Cada vez que me dices algo bueno, no sé qué decir, porque me pongo muy nerviosa», señaló, protagonizando una emotiva despedida.