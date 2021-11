Poco a poco el final de ‘Secret Story’ se va acercando y cada vez son menos los concursantes que permanecen imbatibles dentro de «la casa de los secretos». La última participante en decir adiós a su aventura dentro del reality fue Cynthia Martínez, quien ha su llegada al plató se ha encontrado con Canales Rivera, algo que Jorge Javier Vázquez ha querido destacar.

Para ser más exactos, el presentador del programa le ha hecho un breve repaso de lo acontecido en su ausencia, haciendo mención al polígrafo que Rivera realizó en ‘Sábado Deluxe’ y hablo de ella. Al respecto, Jorge Javier Vázquez le ha desvelado que le preguntaron sobre si «le ponía Cynthia dentro de la casa», que el torero dijo que no y «el polígrafo dictaminó que mentía».

Canales, sobre Cynthia: «Nosotros no hemos mantenido ninguna conversación jamás hasta que entramos al concurso» #SecretGala9 pic.twitter.com/dIM94nL0Nm

Una información que Canales Rivera quiso matizar. «También dijo el polígrafo que mentía cuando dije que no habíamos estado en contacto ninguno de los dos antes de ir al programa y ella sabe como yo que nosotros no hemos mantenido ninguna conversación desde que hemos estado allí», criticó. «Eso es verdad», ha añadido Cynthia por su parte.

«¿Tú estás desautorizando al polígrafo?», le ha preguntado el presentador al escuchar sus palabras. Sin embargo, las declaraciones de Rivera llevaron a que Alba Carrillo también protestara sobre la veracidad del polígrafo. «Y yo, y yo. Le apoyo en la desautorización ‘poligrafil. Ese polígrafo es mentira», señaló la colaboradora.

Una acusación que Vázquez no dejó pasar.»Alba, por la parte que te toca… Tápate, que sabes perfectamente que el silencio te favorece, no me hagas ir más allá», le recriminó el conductor del programa.»Ve dónde quieras», le ha replicado la colaboradora.