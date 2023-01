Jorge Javier Vázquez deja en shock a Belén Esteban en ‘Sálvame’: «No he recibido ni un mensaje tuyo»

Este pasado martes, Jorge Javier Vázquez volvió a Sálvame tras más de dos semanas de vacaciones, ante su ausencia comenzaron a salir rumores sobre su posible despido de Telecinco. Sin embargo, el presentador ha vuelto con más ganas que nunca después de un merecido descanso, y aprovechaba para reprocharle a Belén Esteban su falta de interés ante tal polémica.

El programa Sálvame se desplazaba a Paracuellos de Jarama, donde se encuentra casa de Gustavo, chófer de las Campos para tratar de tomarle declaraciones sobre ser el responsable de la filtrar de información de la familia a la prensa. A pesar de que Belén Esteban no tenía que trabajar, aprovechó para unirse a Alonso Caparrós que emitía desde una ubicación muy cercana a la casa de la madrileña, dispuesta a conseguir la información de primera mano.

El ‘reproche’ de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban: «Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba» pic.twitter.com/kiwUN2l5tR — TVMASPI (@sebas_maspons) January 18, 2023

“Bienvenida a mi programa Belén”, decía Jorge Javier Vázquez con un cierto retintín, por su parte ella le respondía que estaba muy feliz de que hubiera vuelto de nuevo al programa y de lo bien que se lo había pasado en sus vacaciones: “Me alegro mucho de que vuelvas al programa, estoy muy contenta. No te he querido molestar porque estabas de vacaciones, aunque la gente te había echado, pero yo sé que estabas ahí”, explicaba, muy contenta.

El presentador sin embargo seguía un tanto disgustado: “Hemos estado juntos en los buenos y malos momentos durante estos 22 años. Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento”, expresaba. Pero a Belén Esteban no le faltó tiempo para justificar su comportamiento: “¿Sabes por qué no te he enviado un mensaje? Por qué yo sabía perfectamente quera mentira”, contestaba mientras el público aplaudía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Enfados aparte, Jorge Javier decidía tomárselo a broma: “Pero Belén, yo podría haber estado dándome cabezazos contra la pared, necesitaba un mensaje de apoyo de saber como estás”, continuaba insistiendo. La colaboradora que continuaba esperando en la calle con mucho frío le calmaba diciéndole que si ella hubiera sabido que la información era verdad le habría hablado, pero como sabía que era mentira, le dejó disfrutar feliz de sus vacaciones.