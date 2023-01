Carmen Borrego estalla tras descubrir la identidad del “topo” de la familia Campos

Hace unos días se filtraba información sobre el estado de salud de María Teresa Campos. Una información que ninguna de sus hijas había comentado con nadie y por ello aseguran el topo es alguien cercano a ellas. Según ha declarado Kiko Hernández, el topo que convive con la familia Campos y está filtrando información privada sin su consentimiento, es Gustavo, el chófer y persona de confianza de María Teresa Campos a quién considera como el hijo que nunca pudo tener. Carmen Borrego al enterarse de la noticia se mostraba muy disgustada e impactada.

Tras conocer la información dada por Kiko Hernández sobre quién sería el topo de la familia, Carmen Borrego tenía algo que decir: “Yo desconocía la información, pero si esto es verdad, sería el puñal más grande que se pueda dar a mi madre”, reconocía la colaboradora muy dolida. Minutos después de la confesión, la hija de María Teresa Campos se levantaba de su asiento muy enfadada, el detonante había sido un mensaje recibido en el móvil donde se la acusaba de ser una sinvergüenza.

Terelu Campos y Carmen Borrego están muy preocupadas porque alguien pueda estar filtrando información de ellas. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/1Xax3j0K5e — Show España (@ShowEspana) January 11, 2023

“No puedo más, no puedo más. No puede ir todo el mundo contra la misma persona, yo no he ido contra nadie ni he acusado a nadie. Es que esto ya es para nota. Me siento como una gili*****”, decía muy alterada. La colaboradora salía del plató y se dirigía a los responsables del programa buscando a alguien que le diera la razón en esos momentos tan duros que estaba viviendo, no solo por saber la identidad de la persona que había filtrado tal información, sino por el estado de salud de su madre.

“Yo no soy una mala persona ni lo he sido en mi vida, yo no he acusado a nadie y no puede ser. Me duele porque yo no he hecho ni dicho nada. Yo no he sido la que he hablado”, comentaba mientras pedía un momento para poder relajarse. El resto de los presentes en plató sacaban la cara por ella y explicaban a la audiencia cómo Carmen Borrego siempre ha hablado muy bien de Gustavo y le tiene mucho cariño.