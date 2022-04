El próximo 23 de junio se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez. Un año de su partida donde no hay día que sus compañeros de profesión la recuerden con mucho cariño, especialmente, Jorge Javier Vázquez. El presentador de ‘Sálvame’ siempre fue muy unido a la colaboradora en todo momento, algo que ha demostrado en varias ocasiones.

Recientemente, y con la marcha de Kiko Matamoros a Honduras, donde disfrutará de su experiencia como concursante de ‘Supervivientes 2022’, el colaborador no ha podido evitar emocionarse al recordar a su compañera. «Me estoy acordando mucho de Mila, se me remueven cosas y me va a costar mucho quitármela de la cabeza pero, si es así, es porque merece mi cariño y mi recuerdo. Irá por ella», admitía conmovido, brindándole su concurso.

Kiko Matamoros ante su marcha a @Supervivientes, se plantea la boda con Marta, y se emociona al pensar en Mila: “Me va a costar mucho en ese sentido quitármela de la cabeza” #yoveosálvame https://t.co/qbxddAjuR1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 6, 2022

Unas palabras que dieron posteriormente paso a una confesión de Jorge Javier Vázquez que dejó en muy mal lugar a Pablo Alborán. Y es que, tal y como se ha mencionado, Mila siempre fue una fiel fan de la carrera musical del malagueño, motivo que impulsó al programa a ponerse en contacto con él para pedirle un favor el día de su muerte. Petición que, al parecer, dejó muy malo sabor de boca entre el equipo del programa.

«El día que se murió Mila este programa intento por todos los medios conseguir algo de Pablo, para decirle adiós a Mila, y nos fue imposible», contaba en directo. Sentir ignorado su dolor y también la memoria de una persona como Mila quien, siempre que tenía la ocasión, hablaba maravillas de su cantante favorito, dolió muchísimo al equipo de ‘Sálvame’.

«Desde entonces, Pablo se me ha caído bastante al suelo y cada vez que le veo ahora me deja frío», confesaba Jorge. Palabras con las que demostraba que para él, el artista malagueño se cayó del pedestal donde lo tenía. «Sabía la pasión que tenía por él y me dolió mucho. Aquí causó decepción general», sentenció para sorpresa de todos.