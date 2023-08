Jisoo (BLACKPINK) y Ahn Bo-hyun confirman su relación sentimental

No es ningún secreto que el género K-pop está arrasando en todo el mundo. Muchos son los artistas solistas y bandas, como es el caso de BTS y BLACKPINK, que están haciendo historia. Precisamente una de las integrantes de este último grupo, Jisoo, ha sido recientemente noticia y por algo que nada tiene que ver con lo profesional.

Y es que por fin se ha confirmado que la artista que forma parte de BLACKPINK ha comenzado una relación sentimental con Ahn Bo-hyun, reconocido actor surcoreano. La agencia de la girlband, YG Entertainment, ha sido la encargada de hacer pública esta noticia a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Se están conociendo poco a poco con buenos sentimientos”, asegura la agencia, refiriéndose a la pareja. “Los dos continúan con sus encuentros maduros mientras son considerados el uno con el otro”. Lejos de que todo quede ahí, FN Entertainment, como agencia de Ahn Bo-hyun, también se han pronunciado ante este noviazgo:

.@BLACKPINK Jisoo is dating actor Ahn Bo-hyun. Dispatch exclusively reported today, adding Jisoo’s quote that she and Ahn «have just started their relationship» and that they are «in the stage of getting to know each other with good feelings.» (Pic credit: Dispatch) #지수 #안보현 pic.twitter.com/IlImAVj6JQ

— KpopHerald (@Kpop_Herald) August 3, 2023