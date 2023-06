Jhayco lanza ‘En To Lao’, como adelanto de su nuevo disco

Jhayco continúa adentrando a sus fans en el concepto de su nuevo disco. El artista se ha iniciado en una nueva vida de estrella de rock, que comenzó con Mami Chula junto a Quevedo y que este viernes da un nuevo paso, con en lanzamiento de En To Lao, su esperado nuevo single.

Fue el propio artista a través de un vídeo publicado desde su coche en Ciudad de México, donde el puertorriqueño anunciaba el lanzamiento inminente de su nuevo single, en el que también compartía un breve fragmento de la canción.

A pesar de que no desveló la fecha exacta de lanzamiento de su nuevo single, a través de sus redes sociales si que dejó caer que vería la luz esta misma semana. Y finalmente, este viernes ha visto la luz En To Lao, como nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio.

RT y Soltamooo “EN TO LAO” tambien esta semana #VidaRockstarSZN 🦇 pic.twitter.com/RbI2G2L60f — JHAYCO (@jhaycortez) June 6, 2023

«Tengo babies en to lao’, con lo ‘malen’ al lao, yo siempre ando en nota, no sé ni cuánto yo he explotao’ y cuando salgo pirao to’ los carros tinteao’, pares que yo no conozco pero tú baby a la vez que si sales en to lao’ la’ amiga’ salen y si sales las nenas se le salen los culitos, que chambeen los palos, que los jalen en bo’. No hay que roncar si se sabe…», dice la letra de su nueva canción.

Por otro lado, Jhayco también publicó hace unos días canción una colaboración junto a Tainy, bajo el título de Fantasma. Una canción que forma parte del álbum debut del productor DATA, que verá la luz a finales de este mes de junio.

No cabe duda de que Jhayco se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista continúa trabajando en su próximo álbum de estudio, bajo el título Vida Rockstar, que verá la luz próximamente. Y mientras tanto continúa lanzando nuevos adelantos, el último de ellos En To Lao, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.